Lol (League Of Legends) sistem gereksinimleri neler? İşte Lol PC için önerilen ve minimum gereksinimler

League of Legends bilinen adıyla Lol ülkemizde çok sevilen aynı zamanda da dünyanın birçok ülkesinde en çok oynanan çevrimiçi oyunlardan. Gerek savaş alanları gerek kendine özel tasarımları ve şampiyonluk mücadeleleriyle Lol sistem gereksinimleri ve Lol PC için önerilen ve minimum gereksinimler hakkındaki tüm bilgileri sizler için derledik.

En Düşük Özellikler

3 GHz işlemci (SSE2 yönerge kümesi veya daha üstünü desteklemeli)

(SSE2 yönerge kümesi veya daha üstünü desteklemeli) 2 GB RAM

12 GB boş sabit disk alanı

Shader 2.0b sürümü uyumlu ekran kartı

1920x1200'e kadar ekran çözünürlüğü

DirectX v9.0c veya daha üst sürüm desteği

Windows 7, Windows 8 ya da Windows 10

Önerilen Özellikler