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    Haberler Oyun Haberleri Lol (League Of Legends) sistem gereksinimleri neler? İşte Lol PC için önerilen ve minimum gereksinimler
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    03.07.2020 - 16:39 |

    Lol (League Of Legends) sistem gereksinimleri neler? İşte Lol PC için önerilen ve minimum gereksinimler

    League of Legends bilinen adıyla Lol popülerliğini artıran ve çevrimiçi oyuncularıyla daha çok kitleye ulaşan bir oyun. 2009'da piyasaya sürülen League of Legends Lol sistem gereksinimleri neler? LOL PC için önerilen ve minimum gereksinimler nelerdir? İşte tam detaylı inceleme...

    Lol (League Of Legends) sistem gereksinimleri neler? İşte Lol PC için önerilen ve minimum gereksinimler

    League of Legends bilinen adıyla Lol ülkemizde çok sevilen aynı zamanda da dünyanın birçok ülkesinde en çok oynanan çevrimiçi oyunlardan. Gerek savaş alanları gerek kendine özel tasarımları ve şampiyonluk mücadeleleriyle Lol sistem gereksinimleri ve Lol PC için önerilen ve minimum gereksinimler hakkındaki tüm bilgileri sizler için derledik. 

    En Düşük Özellikler

    • 3 GHz işlemci (SSE2 yönerge kümesi veya daha üstünü desteklemeli)
    • 2 GB RAM
    • 12 GB boş sabit disk alanı
    • Shader 2.0b sürümü uyumlu ekran kartı
    • 1920x1200'e kadar ekran çözünürlüğü
    • DirectX v9.0c veya daha üst sürüm desteği
    • Windows 7Windows 8 ya da Windows 10

    Önerilen Özellikler

    • 3 GHz çift çekirdekli işlemci
    • 4 GB RAM
    • 16 GB boş sabit disk alanı
    • Nvidia GeForce 8800 veya AMD Radeon HD 5670 ya da eşdeğeri ekran kartı (512 MB veya daha fazla ekran kartı belleğine (VRAM) sahip paylaşımsız GPU)
    • DirectX v9.0c veya daha üst sürüm desteği
    • En güncel Service Pack kurulu Windows 7Windows 8.1 ya da Windows 10
    Uluabat Gölü'nde yılan tedirginliği yaşanıyorGeçtiğimiz günlerde İznik Gölü'nde bir çok yılanın görülmesinin ardından yılanlar bu defa da Uluabat Gölü'nde ortaya çıktı.
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