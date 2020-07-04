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    HaberlerOyun Haberleri Mafia 3 sistem gereksinimleri hangileri? Mafia 3 hangi minimum PC özelliklerine ihtiyaç duyar?
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    04.07.2020 - 11:21 |

    Mafia 3 sistem gereksinimleri hangileri? Mafia 3 hangi minimum PC özelliklerine ihtiyaç duyar?

    2016 yılında piyasaya sürülen Mafia 3'ün sistem gereksinimleri hangileri? Mafia 3 hangi minimum PC özelliklerine ihtiyaç duyar? Sizin için derledik.

    Mafia 3 sistem gereksinimleri hangileri? Mafia 3 hangi minimum PC özelliklerine ihtiyaç duyar?

    Bir aksiyon, gerilim ve macera oyunu olan Mafia 3, 2016 yılında piyasaya sürüldü. Mafia 3 oyununun PC gereksinimleri neler?

    Mafia 3 Sistem Gereksinimleri (Minimum)

    İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit
    İşlemci: Intel I5-2500K, AMD FX-8120
    Bellek: 6 GB RAM
    Ekran Kartı: 2GB of Video Memory & NVIDIA GeForce GTX 660, AMD Radeon HD7870
    Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
    Ses Kartı: DirectX Compliant Sound card

    Mafia 3 Sistem Gereksinimleri (Önerilen)

    İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit
    İşlemci: Intel I7-3770, AMD FX 8350 4.0 Ghz
    Bellek: 8 GB RAM
    Ekran Kartı: 4GB of Video Memory & NVIDIA Geforce GTX 780 or GeForce GTX 1060, AMD Radeon R9 290X
    Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
    Ses Kartı: DirectX Compliant Sound card

    Mardin’in 'yılan terbiyecisi'Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye Daire Başkanlığında görev yapan itfaiye grup amiri Turan Erkar, kentteki tüm yılan ihbarlarına giderek hayvanları elleri ile yakalıyor. Erkar, ihbarla yakaladığı yılanları daha sonra doğaya bırakıyor.
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