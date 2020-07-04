04.07.2020 - 11:21 |
Mafia 3 sistem gereksinimleri hangileri? Mafia 3 hangi minimum PC özelliklerine ihtiyaç duyar?
2016 yılında piyasaya sürülen Mafia 3'ün sistem gereksinimleri hangileri? Mafia 3 hangi minimum PC özelliklerine ihtiyaç duyar? Sizin için derledik.
Bir aksiyon, gerilim ve macera oyunu olan Mafia 3, 2016 yılında piyasaya sürüldü. Mafia 3 oyununun PC gereksinimleri neler?
Mafia 3 Sistem Gereksinimleri (Minimum)
İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit
İşlemci: Intel I5-2500K, AMD FX-8120
Bellek: 6 GB RAM
Ekran Kartı: 2GB of Video Memory & NVIDIA GeForce GTX 660, AMD Radeon HD7870
Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
Ses Kartı: DirectX Compliant Sound card
Mafia 3 Sistem Gereksinimleri (Önerilen)
İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit
İşlemci: Intel I7-3770, AMD FX 8350 4.0 Ghz
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: 4GB of Video Memory & NVIDIA Geforce GTX 780 or GeForce GTX 1060, AMD Radeon R9 290X
Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
Ses Kartı: DirectX Compliant Sound card