Mafia 3 sistem gereksinimleri hangileri? Mafia 3 hangi minimum PC özelliklerine ihtiyaç duyar?

Bir aksiyon, gerilim ve macera oyunu olan Mafia 3, 2016 yılında piyasaya sürüldü. Mafia 3 oyununun PC gereksinimleri neler?

Mafia 3 Sistem Gereksinimleri (Minimum)

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit

İşlemci: Intel I5-2500K, AMD FX-8120

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: 2GB of Video Memory & NVIDIA GeForce GTX 660, AMD Radeon HD7870

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX Compliant Sound card



Mafia 3 Sistem Gereksinimleri (Önerilen)

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit

İşlemci: Intel I7-3770, AMD FX 8350 4.0 Ghz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: 4GB of Video Memory & NVIDIA Geforce GTX 780 or GeForce GTX 1060, AMD Radeon R9 290X

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX Compliant Sound card