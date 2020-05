Magic: ManaStrike’da Ikoria 2. sezonu başlıyor

Netmarble’ın Wizards of the Coast markası Magic: The Gathering için yapılan oyunu Magic: ManaStrike için Magic Pass Ikoria II sezonu duyuruldu. Yeni güncellemede Magic Pass’e özel Mavi/Siyah Planeswalker Tezzeret için skin kullanılabilirken, bu yeni skin Magic: The Gattering’deki Tezzeret the Schemer örnek alınarak yapıldı. Magic Pass Ikoria II sezonundaki diğer ödüller ise; bir Seviye Boost Voucher, bir Skin Seçici, bir Emoji ve bir yeni Oyuncu Simgesi oldu.

Güncellemeyle birlikte oyuna Magic’in renklerinin biri ile deste rengi eşleştirme için kullanabilen hybrid çoklu renk kartları eklendi. Güncellenen üç hybrid kart arasında Fae Kraliçesi Mavi/Siyah kart Oona, Kırmızı/Yeşil Regisaur Alpha kartı ve Beyaz/Yeşil Good-Fortune Unicorn yer aldı.

Magic: ManaStrike yeni güncellemesindeki diğer değişiklikler ise;

Renk Strateji Öğreticisi – Yeni bir Beyaz, Mavi ve Siyah kartlarla deste oluşturmaya odaklanan yeni renk strateji öğreticisi

Etkinlik Modu Geliştirmeleri – Planeswalkers şimdi sadece Etkinlik modundan alınabilen para birimleriyle alınabilir

Magic: ManaStrike, Magic: The Gathering’in geniş bilgisinin heyecanını alarak, hızlı bir PVP strateji oyunu olarak ona yeni bir yön katıyor. Planewalkerlar ile savaşı kaybettikten sonra Magic: The Gathering'in en güçlü kötü adamı Nicol Bolas Planeswalkerların zayıflıklarını bulabilmek için parallel evren yaratır. Oyuncular Planeswalkerları ve birimleri kontrol edip savaş verisi vermek için Nicol Bolas ile anlaşmaya girer. Üç dakika maçlarla hızlı, kolay öğrenilebilir, dinamik gerçek zamanlı savaşlarla oyunun hayranları dünyanın her yerindeki kişilerle savaşabilir. Savaş sırasında basit tap & drag oynanış şekli ile oyuncular birim çağırabilir, büyü yapabilir ve güçlü Planewalkerları yönetebilir ve ikonik Magic: The Gathering kartlarının yüksek kalite 3D ile yeni görsellerin tadını çıkarabilirler. Magic’in beş eşsiz Mana renginden kartlar toplayarak Beyaz, Mavi, Siyah, Kırmızı ve Yeşil oyuncular birbirlerinin renk özelliklerini öğrenecek ve zafer yoluna giden eşsiz stratejiler oluşturabilecek.