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    HaberlerOyun Haberleri Max Payne 3 sistem gereksinimleri - Max Payne 3 minimum pc özellikleri
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    05.07.2020 - 17:26 |

    Max Payne 3 sistem gereksinimleri - Max Payne 3 minimum pc özellikleri

    Rockstar Games tarafından piyasaya sürülen Max Payne 3, oyunseverlerin favori oyunlarındna bir tanesi. Peki Max Payne 3 oyununun sistem gereksinimleri ve minimum pc özellikleri neler? İşte cevabı!

    Max Payne 3 sistem gereksinimleri - Max Payne 3 minimum pc özellikleri

    Max Payne 3 sistem gereksinimlerini ve minimum pc özellikleri açıklanırken Rockstar Games, oyunun 35 GB'lık yer kaplayacağını duyurmuştu. İşte Max Payne 3 sistem gereksinimleri ve minimum pc özellikleri!

    Max Payne 3 Minimum Sistem Gereksinimleri

    İşletim Sistemi: Windows XP/Vista/7
    İşleci: Intel Core2 Duo P8600 @ 2.40GHz / AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5200+
    Video Card: GeForce 8600 GT / Radeon HD 3450
    Kullanılmayan Ram Miktarı: 2 GB RAM
    Boş Depolama Alanı: 35 Gb Free
    Direct X Versiyonu: DirectX 9

    Max Payne 3 Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri

    İşletim Sistemi: Windows Vista/7
    İşleci: Intel Core i7 @ 3.06 GHz / AMD FX-8150 @ 3.6 GHz
    Video Card: GeForce GTX 680 / Radeon HD 7970
    Kullanılmayan Ram Miktarı: 8 GB RAM
    Boş Depolama Alanı: 35 Gb Free
    Direct X Versiyonu: 11

    Ölüdeniz'e karşı yamaç paraşütüyle televizyon keyfiMuğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü pilotu olan Hasan Kaval, özel olarak hazırlanan düzenekle paraşütüne bağladığı koltukta, yüzlerce metre yüksekte Ölüdeniz manzarasında televizyon seyretti.
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