Max Payne 3 sistem gereksinimleri - Max Payne 3 minimum pc özellikleri
Rockstar Games tarafından piyasaya sürülen Max Payne 3, oyunseverlerin favori oyunlarındna bir tanesi. Peki Max Payne 3 oyununun sistem gereksinimleri ve minimum pc özellikleri neler? İşte cevabı!
Max Payne 3 sistem gereksinimlerini ve minimum pc özellikleri açıklanırken Rockstar Games, oyunun 35 GB'lık yer kaplayacağını duyurmuştu. İşte Max Payne 3 sistem gereksinimleri ve minimum pc özellikleri!
Max Payne 3 Minimum Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows XP/Vista/7
İşleci: Intel Core2 Duo P8600 @ 2.40GHz / AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5200+
Video Card: GeForce 8600 GT / Radeon HD 3450
Kullanılmayan Ram Miktarı: 2 GB RAM
Boş Depolama Alanı: 35 Gb Free
Direct X Versiyonu: DirectX 9
Max Payne 3 Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows Vista/7
İşleci: Intel Core i7 @ 3.06 GHz / AMD FX-8150 @ 3.6 GHz
Video Card: GeForce GTX 680 / Radeon HD 7970
Kullanılmayan Ram Miktarı: 8 GB RAM
Boş Depolama Alanı: 35 Gb Free
Direct X Versiyonu: 11