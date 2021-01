Mount And Blade Bannerlord Sistem Gereksinimleri - Gb Olarak Boyutu Ve Özellikleri

Mount And Blade Bannerlord Orta Çağı konu alan bir çeşit strateji oyunudur. Açık dünya olmasından dolayı pek çok oyun sever bu oyunu bilgisayarına indirmiştir. Tabi ki de bilgisayarda bu oyunu oynamak için ek gereksinimler her daim bulunmaktadır. Mount And Blade Bannerlord sistem gereksinimleri şu şekildedir.

Intel® Core i3-8100 ya da AMD Ryzen 3 1200 işlemci

Windows 7 (64-bit) işletim sistemi

8 GB RAM bellek

Intel UHD Graphics 630, NVIDIA GeForce GTX 660 2GB ya da AMD Radeon HD 7850 2GB ekran kartı

Tüm bu gereksinimler minimum gereksinimlerdir.

Mount And Blade Bannerlord GB Olarak Boyutu ve Özellikleri

Mount And Blade Bannerlord ilk erişime açıldığında 31.1 GB olarak açıklanmıştı. Fakat bu boyut tavsiye edilmez. Bundan çok daha fazlası her türlü Mount And Blade Bannerlord oyuncuları için gereklidir. Mount And Blade Bannerlord oyununu sorunsuz oynamak için önerilen boş alan 60 GB'dır. Oyun kalitesinin aksamaması ve eksiksiz oynanması için bu boyut gereklidir. Aksi taktirde oyunda sorunlar ya da aksaklıklar da çıkabilir.