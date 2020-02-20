Mount & Blade II: Bannerlord çıkış tarihi ortaya çıktı!

Çok uzun bir zamandır beklenen Mount & Blade II: Bannerlord ile ilgili sevindirici bir haber geldi. Yapımcı firma olan TaleWorlds daha önce yaptığı açıklamalarda oyunun Mart 2020'de erken erişime açılacağını belirtmiş, fakat belirli bir tarih vermemişti.

Mount & Blade II: Bannerlord Steam sayfasında ortaya çıkanlara göre beklenen oyun 31 Mart 2020'de erken erişime açılacak. Bu sayede uzun zamandır süre bekleyiş sona erecek.

Basın Partneri olduğumuz Gaming İstanbul 2020 kapsamında Mount & Blade II: Bannerlord ekibi ile yaptığımız röportajı aşağıdan izleyebilirsiniz.