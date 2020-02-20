20.02.2020 - 08:06 |
Mount & Blade II: Bannerlord çıkış tarihi ortaya çıktı!
Uzun zamandır Mart ayında erken erişime açılacağı söylenen Mount & Blade II: Bannerlord ile lilgili yeni bir gelişme mevcut. Oyunun Steam sayfasında erken erişime açılacağı tarih açıklandı!
Çok uzun bir zamandır beklenen Mount & Blade II: Bannerlord ile ilgili sevindirici bir haber geldi. Yapımcı firma olan TaleWorlds daha önce yaptığı açıklamalarda oyunun Mart 2020'de erken erişime açılacağını belirtmiş, fakat belirli bir tarih vermemişti.
Mount & Blade II: Bannerlord Steam sayfasında ortaya çıkanlara göre beklenen oyun 31 Mart 2020'de erken erişime açılacak. Bu sayede uzun zamandır süre bekleyiş sona erecek.
Basın Partneri olduğumuz Gaming İstanbul 2020 kapsamında Mount & Blade II: Bannerlord ekibi ile yaptığımız röportajı aşağıdan izleyebilirsiniz.