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    HaberlerOyun Haberleri Mount & Blade II: Bannerlord çıkış tarihi ortaya çıktı!
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    20.02.2020 - 08:06 |

    Mount & Blade II: Bannerlord çıkış tarihi ortaya çıktı!

    Uzun zamandır Mart ayında erken erişime açılacağı söylenen Mount & Blade II: Bannerlord ile lilgili yeni bir gelişme mevcut. Oyunun Steam sayfasında erken erişime açılacağı tarih açıklandı!

    Mount & Blade II: Bannerlord çıkış tarihi ortaya çıktı!

    Çok uzun bir zamandır beklenen Mount & Blade II: Bannerlord ile ilgili sevindirici bir haber geldi. Yapımcı firma olan TaleWorlds daha önce yaptığı açıklamalarda oyunun Mart 2020'de erken erişime açılacağını belirtmiş, fakat belirli bir tarih vermemişti.

    Mount & Blade II: Bannerlord Steam sayfasında ortaya çıkanlara göre beklenen oyun 31 Mart 2020'de erken erişime açılacak. Bu sayede uzun zamandır süre bekleyiş sona erecek.

    Basın Partneri olduğumuz Gaming İstanbul 2020 kapsamında Mount & Blade II: Bannerlord ekibi ile yaptığımız röportajı aşağıdan izleyebilirsiniz.

     

    Magazin Haberleri Bülteni 20 Şubat 2020İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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