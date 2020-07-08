08.07.2020 - 18:15 |
NBA 2K19 sistem gereksinimleri neler?
Dünyanın en iyi basketbol oyunalarından biri olan NBA 2K19'un minimum ve önerilen sistem gereksinimleri açıklandı.
Dünyanın en iyi ve en popüler basketbol oyunlarından biri olan NBA 2K19'un minimum ve önerilen sistem gereksinimleri açıkladnı.
NBA 2K19 Sistem Gereksinimleri (Minimum)
- İşlemci: Intel Core i3-530 @ 2.93 GHz / AMD Phenom II X4 805 @ 2.50 GHz veya daha iyisi
- RAM: 4 GB
- İşletim sistemi:
- Windows 7 64-bit
- Windows 8.1 64-bit
- Windows 10 64-bit
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTS 450 1GB / ATI Radeon HD 7770 1GB veya daha iyisi
NBA 2K19 Sistem Gereksinimleri (Önerilen)
- İşlemci: Intel Core i5-4430 @ 3 GHz / AMD FX-8370 @ 3.4 GHz or better
- RAM: 8 GB
- İşletim sistemi:
- Windows 7 64-bit
- Windows 8.1 64-bit
- Windows 10 64-bit
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 770 2GB / ATI Radeon R9 270 2GB veya daha iyisi