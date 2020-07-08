NBA 2K19 sistem gereksinimleri neler?

Dünyanın en iyi ve en popüler basketbol oyunlarından biri olan NBA 2K19'un minimum ve önerilen sistem gereksinimleri açıkladnı.

NBA 2K19 Sistem Gereksinimleri (Minimum)

İşlemci: Intel Core i3-530 @ 2.93 GHz / AMD Phenom II X4 805 @ 2.50 GHz veya daha iyisi

RAM: 4 GB

İşletim sistemi:

Windows 7 64-bit

Windows 8.1 64-bit

Windows 10 64-bit

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTS 450 1GB / ATI Radeon HD 7770 1GB veya daha iyisi

NBA 2K19 Sistem Gereksinimleri (Önerilen)