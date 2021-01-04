Nfs Heat Sistem Gereksinimleri - Gb Olarak Boyutu Ve Özellikleri

NFS Heat 8 Kasım tarihinde piyasaya sürüldü. Sürülür sürülmez de pek çok oyun tutkun tarafından hızlıca indirildi. Bu bakımdan çok daha geniş kitlelere ulaşması da uzun sürmedi. Fakat tabi ki de herkes NFS Heat indiremedi, Çünkü sistem gereksinimleri bakımından biraz daha üst düzey olarak piyasa sürülmüş. Bu bakımdan NFS Heat sistem gereksinimleri şöyle sıralanabilir:

İşletim sistemi Winodws 10

İşlemci olarak Intel Core i5-3570 ya da AMD FX-6350

RAM 8 GB

Ekran kartı Nvidia GeForce GTX 760 ya da Radeon 7970, Radeon R9 280x

İnternet bağlantısı bakımından 320 kbps

Tüm bu sistem gereksinimleri tamamen minimum düzeydedir. Daha üst seviye sistem gereksinimi oyun kalitesini arttıracaktır.

NFS Heat GB Olarak Boyutu ve Özellikleri

NFS Heat hem bilgisayar hem Xbox hem de Playstation sürümü olarak piyasaya sürüldü. Bilgisayar boyutu ise en yüksek olanı. Oyun 50 GB alanı kaplıyor. Bu durum nispeten Xbox ve Playstation için daha düşük. Playstation boyutu 35 GB. Xbox boyutu ise 28 GB olarak belirlenmiş. Oyuncular bu gereksinimleri karşıladığında oyunu oynayabilir.