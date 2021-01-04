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    04.01.2021 - 14:05 |

    Nfs Heat Sistem Gereksinimleri - Gb Olarak Boyutu Ve Özellikleri

    NFS Heat henüz daha yeni piyasaya sürülen bir oyundur. Hız severler bakımından en çok tercih edilen oyunlardan bir tanesidir. Bu bakımdan herkes tarafından indirilmek istenen NFS Heat bir takım sistem gereksinimlerine tabidir. NFS Heat sistem gereksinimleri nelerdir ve GB olarak boyutu ne kadardır gibi soruları sizler için derledik.

    Nfs Heat Sistem Gereksinimleri - Gb Olarak Boyutu Ve Özellikleri

    NFS Heat 8 Kasım tarihinde piyasaya sürüldü. Sürülür sürülmez de pek çok oyun tutkun tarafından hızlıca indirildi. Bu bakımdan çok daha geniş kitlelere ulaşması da uzun sürmedi. Fakat tabi ki de herkes NFS Heat indiremedi, Çünkü sistem gereksinimleri bakımından biraz daha üst düzey olarak piyasa sürülmüş. Bu bakımdan NFS Heat sistem gereksinimleri şöyle sıralanabilir:

    İşletim sistemi Winodws 10

    İşlemci olarak Intel Core i5-3570 ya da AMD FX-6350 

    RAM 8 GB

    Ekran kartı Nvidia GeForce GTX 760 ya da Radeon 7970, Radeon R9 280x 

    İnternet bağlantısı bakımından 320 kbps 

    Tüm bu sistem gereksinimleri tamamen minimum düzeydedir. Daha üst seviye sistem gereksinimi oyun kalitesini arttıracaktır.

     NFS Heat GB Olarak Boyutu ve Özellikleri

     NFS Heat hem bilgisayar hem Xbox hem de Playstation sürümü olarak piyasaya sürüldü. Bilgisayar boyutu ise en yüksek olanı. Oyun 50 GB alanı kaplıyor. Bu durum nispeten Xbox ve Playstation için daha düşük. Playstation boyutu 35 GB. Xbox boyutu ise 28 GB olarak belirlenmiş. Oyuncular bu gereksinimleri karşıladığında oyunu oynayabilir.

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