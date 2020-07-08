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    HaberlerOyun Haberleri Outlast 2 sistem gereksinimleri neler?
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    08.07.2020 - 18:18 |

    Outlast 2 sistem gereksinimleri neler?

    Korku oyunları arasında epey popüler olan Outlast'ın ikinci oyunu Outlast 2'nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri açıklandı.

    Outlast 2 sistem gereksinimleri neler?

    İlk oyunu ile hayli popüler olmayı başaran ve milyonlarca oyuncuyu peşinden koşturan Outlast'ın yeni oyunu Outlast 2'nin sistem gereksinimleri açıklandı.

    Outlast 2 minimum sistem gereksinimleri

    İşlemci: Intel Core i3-530

    Bellek: 4 GB RAM

    Ekran Kartı: 1 GB VRAM NVIDIA Geforce GTX 260 / ATI Radeaon HD 4000 series.

    DirectX: 10

    Depolama: 10 GB

    Outlast 2 önerilen sistem gereksinimleri

    İşlemci: Intel Core i5-760 2.8GHz veya Phenom II X4 B50

    Bellek: 6 GB RAM

    Ekran Kartı: GeForce GTX 460 veya Radeon HD 6850

    DirectX: 10

    Depolama: 10 GB

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