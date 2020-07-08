08.07.2020 - 18:18 |
Outlast 2 sistem gereksinimleri neler?
Korku oyunları arasında epey popüler olan Outlast'ın ikinci oyunu Outlast 2'nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri açıklandı.
İlk oyunu ile hayli popüler olmayı başaran ve milyonlarca oyuncuyu peşinden koşturan Outlast'ın yeni oyunu Outlast 2'nin sistem gereksinimleri açıklandı.
Outlast 2 minimum sistem gereksinimleri
İşlemci: Intel Core i3-530
Bellek: 4 GB RAM
Ekran Kartı: 1 GB VRAM NVIDIA Geforce GTX 260 / ATI Radeaon HD 4000 series.
DirectX: 10
Depolama: 10 GB
Outlast 2 önerilen sistem gereksinimleri
İşlemci: Intel Core i5-760 2.8GHz veya Phenom II X4 B50
Bellek: 6 GB RAM
Ekran Kartı: GeForce GTX 460 veya Radeon HD 6850
DirectX: 10
Depolama: 10 GB