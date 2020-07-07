07.07.2020 - 16:54 |
Payday 2 sistem gereksinimleri neler?
Payday 2 sistem gereksinimleri neler? İşte Payday 2'nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri...
Soygun temalı oyunlar arasında en popülerlerinden biri olan Payday 2'nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler? İşte Payday 2'nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri...
Minimum Sistem Gereksinimleri:
- İşletim Sistemi: Windows XP SP3
- İşlemci: Intel Dual Core 2 Ghz
- RAM: 2 GB
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce 8800 / ATI Radeon HD 2600 (256MB)
- Gerekli Boş Harddisk Alanı: 13 GB
- Direct X: 9
Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri:
- İşletim Sistemi: Windows XP SP3 / Win 7 / Vista
- İşlemci: 2.3 GHz Intel Quad Core Processor
- RAM: 3 GB
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX460/ATI Radeon HD 5850 (512MB)
- Gerekli Boş Harddisk Alanı: 13 GB
- Direct X: 9