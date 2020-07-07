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    HaberlerOyun Haberleri Payday 2 sistem gereksinimleri neler?
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    07.07.2020 - 16:54 |

    Payday 2 sistem gereksinimleri neler?

    Payday 2 sistem gereksinimleri neler? İşte Payday 2'nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri...

    Payday 2 sistem gereksinimleri neler?

    Soygun temalı oyunlar arasında en popülerlerinden biri olan Payday 2'nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler? İşte Payday 2'nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri...

    Minimum Sistem Gereksinimleri:

    • İşletim Sistemi: Windows XP SP3
    • İşlemci: Intel Dual Core 2 Ghz
    • RAM: 2 GB
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce 8800 / ATI Radeon HD 2600 (256MB)
    • Gerekli Boş Harddisk Alanı: 13 GB
    • Direct X: 9

    Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri:

    • İşletim Sistemi: Windows XP SP3 / Win 7 / Vista
    • İşlemci: 2.3 GHz Intel Quad Core Processor
    • RAM: 3 GB
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX460/ATI Radeon HD 5850 (512MB)
    • Gerekli Boş Harddisk Alanı: 13 GB
    • Direct X: 9
    Esnafa kahve ısmarlattıran şakaIsparta’da bank üzerinde elektrikli aracı görenler şaşkınlık yaşadı. Olayın, esnafın kendilerine kahve ısmarlamayan bir esnafa yaptığı şaka olduğu ortaya çıktı.
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