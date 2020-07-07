Payday 2 sistem gereksinimleri neler?

Soygun temalı oyunlar arasında en popülerlerinden biri olan Payday 2'nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler? İşte Payday 2'nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri...

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows XP SP3

İşlemci: Intel Dual Core 2 Ghz

RAM: 2 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce 8800 / ATI Radeon HD 2600 (256MB)

Gerekli Boş Harddisk Alanı: 13 GB

Direct X: 9

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