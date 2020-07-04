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    HaberlerOyun Haberleri PES 2016 sistem gereksinimleri! İşte PES 2016 için gereken minimum PC özellikleri
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    04.07.2020 - 11:11 |

    PES 2016 sistem gereksinimleri! İşte PES 2016 için gereken minimum PC özellikleri

    Oyun konsolu ve PC’de oyun oynayanların favori oyunlarından birisi de PES 2016'dır. Merak edilen konulardan birisi de PES 2016'nın sistem gereksinimleridir. İşte PES 2016 için gereken minimum PC özellikleri...

    PES 2016 sistem gereksinimleri! İşte PES 2016 için gereken minimum PC özellikleri

    KONAMI'nin sevilen futbol oyunu PES 2016 sistem özellikleri aşağıdaki gibidir. 

    Minimum Sistem Gereksinimleri

    İşlemci: Core 2 Duo E4300 1.8 GHZ veya Athlon II X2 240
    Ekran Kartı: GeForce 7800 veya Radeon X1300
    RAM: 1GB
    HDD: 8 GB
    İşletim Sistemi: Win Vista 32
    Direct X: DX9

    Önerilen Sistem Gereksinimleri

    İşlemci: Core i3-530 2.9GHz veya Phenom II X4 925
    Ekran Kartı: GeForce GTX 550 Ti Asus M2D1 veya Radeon HD 7750 Sapphire Ultimate
    RAM: 2 GB
    HDD: 8 GB
    İşletim Sistemi: Win 7
    Direct X: DX9

    Mardin’in 'yılan terbiyecisi'Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye Daire Başkanlığında görev yapan itfaiye grup amiri Turan Erkar, kentteki tüm yılan ihbarlarına giderek hayvanları elleri ile yakalıyor. Erkar, ihbarla yakaladığı yılanları daha sonra doğaya bırakıyor.
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