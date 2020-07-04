04.07.2020 - 11:11 |
PES 2016 sistem gereksinimleri! İşte PES 2016 için gereken minimum PC özellikleri
Oyun konsolu ve PC’de oyun oynayanların favori oyunlarından birisi de PES 2016'dır. Merak edilen konulardan birisi de PES 2016'nın sistem gereksinimleridir. İşte PES 2016 için gereken minimum PC özellikleri...
KONAMI'nin sevilen futbol oyunu PES 2016 sistem özellikleri aşağıdaki gibidir.
Minimum Sistem Gereksinimleri
İşlemci: Core 2 Duo E4300 1.8 GHZ veya Athlon II X2 240
Ekran Kartı: GeForce 7800 veya Radeon X1300
RAM: 1GB
HDD: 8 GB
İşletim Sistemi: Win Vista 32
Direct X: DX9
Önerilen Sistem Gereksinimleri
İşlemci: Core i3-530 2.9GHz veya Phenom II X4 925
Ekran Kartı: GeForce GTX 550 Ti Asus M2D1 veya Radeon HD 7750 Sapphire Ultimate
RAM: 2 GB
HDD: 8 GB
İşletim Sistemi: Win 7
Direct X: DX9