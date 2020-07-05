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    HaberlerOyun Haberleri PES 2018 sistem gereksinimleri - PES 2018 minimum pc özellikleri
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    05.07.2020 - 17:43 |

    PES 2018 sistem gereksinimleri - PES 2018 minimum pc özellikleri

    PES 2018 oynamaya başlayacaklar için PES 2018 sistem gereksinimleri ve PES 2018 minimum pc özellikleri hakkında bilinmesi gereken her şey!

    PES 2018 sistem gereksinimleri - PES 2018 minimum pc özellikleri

    Konami şirketinin piyasaya sürdüğü Pro Evolution Soccer serisinin sevilen oyunlarından PES 2018 oynamaya başlamadan önce PES 2018 sistem gereksinimleri ve PES 2018 minimum pc özellikleri hakkında bilgi sahibi olmanız gerekiyor. İşte her yıl futbol ve oyunseverler tarafından heyecanla beklenen Pro Evolution Soccer serisinin 2018 yılında piyasaya sürülen versiyonu PES 2018 sistem gereksinimleri ve minimum pc özellikleri...

    PES 2018 kaç GB?

    PES 2018 için 30 GB depolama alanına ihtiyacınız var.

    PES 2018 Sistem Gereksinimleri (Minimum)

    64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
    İşletim Sistemi: Windows 7 SP1/8.1/10 - 64bit
    İşlemci: Intel Core i5-3450（3.10GHz）/AMD FX 4100（3.60GHz）
    Bellek: 8 GB RAM
    Ekran Kartı: NVIDIA GTX 650/AMD Radeon HD 7750
    DirectX: Sürüm 11
    Depolama: 30 GB kullanılabilir alan


    PES 2018 Sistem Gereksinimleri (Önerilen)

    Depolama: 30 GB kullanılabilir alan
    DirectX: Sürüm 11
    Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660/AMD Radeon HD 7950
    Bellek: 8 GB RAM
    İşlemci: Intel Core i7-3770（3.40GHz）/AMD FX 4170（4.20GHz）
    İşletim Sistemi: Windows 7 SP1/8.1/10 - 64bit
    64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

    Ölüdeniz'e karşı yamaç paraşütüyle televizyon keyfiMuğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü pilotu olan Hasan Kaval, özel olarak hazırlanan düzenekle paraşütüne bağladığı koltukta, yüzlerce metre yüksekte Ölüdeniz manzarasında televizyon seyretti.
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