PES 2018 sistem gereksinimleri - PES 2018 minimum pc özellikleri

Konami şirketinin piyasaya sürdüğü Pro Evolution Soccer serisinin sevilen oyunlarından PES 2018 oynamaya başlamadan önce PES 2018 sistem gereksinimleri ve PES 2018 minimum pc özellikleri hakkında bilgi sahibi olmanız gerekiyor. İşte her yıl futbol ve oyunseverler tarafından heyecanla beklenen Pro Evolution Soccer serisinin 2018 yılında piyasaya sürülen versiyonu PES 2018 sistem gereksinimleri ve minimum pc özellikleri...

PES 2018 kaç GB?

PES 2018 için 30 GB depolama alanına ihtiyacınız var.

PES 2018 Sistem Gereksinimleri (Minimum)

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1/8.1/10 - 64bit

İşlemci: Intel Core i5-3450（3.10GHz）/AMD FX 4100（3.60GHz）

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 650/AMD Radeon HD 7750

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 30 GB kullanılabilir alan



PES 2018 Sistem Gereksinimleri (Önerilen)

Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

DirectX: Sürüm 11

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660/AMD Radeon HD 7950

Bellek: 8 GB RAM

İşlemci: Intel Core i7-3770（3.40GHz）/AMD FX 4170（4.20GHz）

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1/8.1/10 - 64bit

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir