Konami'nin geliştirdiği ve Fifa ile ezeli rekabette olan başarılı futbol oyunu PES 2019'un minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler?

PES 2019 sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1/8.1/10 - 64bit

CPU: Intel Core i5-3470 / AMD FX 4350

RAM: 4 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 670 / AMD Radeon HD 7870

Ekran Kartı Hafızası: 2 GB

DirectX: 11.0

Boş Sabit Disk Alanı: 30 GB

Çözünürlük: 1280x720

Önerilen sistem gereksinimleri