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    HaberlerOyun Haberleri PES 2019 sistem gereksinimleri
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    08.06.2020 - 15:03 |

    PES 2019 sistem gereksinimleri

    Konami tarafından geliştirilen Pro Evolution Soccer 2019'un sistem gereksinimlerini açıklandı. 30 Ağustos 2018'de piyasaya sunulan Pes 2019'un sistem gereksinimleri neler? Bu sorunun cevabı burada!

    PES 2019 sistem gereksinimleri

    Konami'nin geliştirdiği ve Fifa ile ezeli rekabette olan başarılı futbol oyunu PES 2019'un minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler?

    PES 2019 sistem gereksinimleri

    Minimum sistem gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows 7 SP1/8.1/10 - 64bit
    • CPU: Intel Core i5-3470 / AMD FX 4350
    • RAM: 4 GB
    • Ekran Kartı: NVIDIA GTX 670 / AMD Radeon HD 7870
    • Ekran Kartı Hafızası: 2 GB
    • DirectX: 11.0
    • Boş Sabit Disk Alanı: 30 GB
    • Çözünürlük: 1280x720

    Önerilen sistem gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows 7 SP1/8.1/10 - 64bit
    • CPU: Intel Core i7-3770 / AMD FX 8350
    • RAM: 8 GB
    • Ekran Kartı: NVIDIA GTX 760 / AMD Radeon R9 270X
    • Ekran Kartı Hafızası: 4 GB
    • DirectX: 11.0
    • Boş Sabit Disk Alanı: 30 GB
    • Çözünürlük: 1920x1080
      Tramvayda ilginç görüntü! Zumba yaptıİstanbul'da Emine Ercandoğdu isimli kadın boş bulduğu tramvayda zumba yaptı. Genç kadının müzik eşliğinde tramvayda dans ettiği o anlar kameraya yansıdı.
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