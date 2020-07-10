PlayStation 5'in ilk oyun kapağı ortaya çıktı: Spider-Man Miles Morales

Senelerdir beklenen oyun konsolu olan PlayStation 5 hakkında ufak bilgiler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay yeni oyun konsolunun ilk oyunları tanıtılmıştı. Bunun üzerine bir süredir sessizliğe gömülen konsoldan yeni bir haber geldi.

PlayStation 5'e çıkan ilk oyunlardan biri olması beklenen Spider-Man Miles Morales'in PlayStation 5 kapak görseli ortaya çıktı. Oyunun çıkış tarihi ile ilgili henüz bir bilgi olmadığını da belirtelim. Bu nedenle ortaya çıkan bu kapak görseli, oyun piyasaya sunulana kadar değişebilir.