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    HaberlerOyun Haberleri PlayStation 5'in ilk oyun kapağı ortaya çıktı: Spider-Man Miles Morales
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    10.07.2020 - 10:13 |

    PlayStation 5'in ilk oyun kapağı ortaya çıktı: Spider-Man Miles Morales

    Uzun zamandır merakla beklenen oyun konsollarından biri olan PlayStation 5'in oyunları geçtiğimiz ay tanıtılmıştı. Tanıtılan oyunlar arasında, Spider-man'in yeni oyunu Spider-Man Miles Morales'i de görmüştük. Bu oyun, PlayStation 5 için ortaya çıkan ilk kutulu oyun kapağının sahibi oldu.

    PlayStation 5'in ilk oyun kapağı ortaya çıktı: Spider-Man Miles Morales

    Senelerdir beklenen oyun konsolu olan PlayStation 5 hakkında ufak bilgiler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay yeni oyun konsolunun ilk oyunları tanıtılmıştı. Bunun üzerine bir süredir sessizliğe gömülen konsoldan yeni bir haber geldi.

    PlayStation 5in ilk oyun kapağı ortaya çıktı: Spider-Man Miles Morales

    PlayStation 5'e çıkan ilk oyunlardan biri olması beklenen Spider-Man Miles Morales'in PlayStation 5 kapak görseli ortaya çıktı. Oyunun çıkış tarihi ile ilgili henüz bir bilgi olmadığını da belirtelim. Bu nedenle ortaya çıkan bu kapak görseli, oyun piyasaya sunulana kadar değişebilir.

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