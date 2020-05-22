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    HaberlerOyun Haberleri Playstore'dan bayrama özel indirim
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    22.05.2020 - 14:02 |

    Playstore'dan bayrama özel indirim

    Türk Telekom, oyun platformu Playstore’daki birçok oyunu indirimli fiyatlarla sunuyor. Playstore’da seçili oyunlar 22-30 Mayıs tarihleri arasında yüzde 80’e varan indirimlerle oyun severleri bekliyor.

    Playstore'dan bayrama özel indirim

    Türk Telekom’un dijital oyun platformu Playstore, en gözde oyunları kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor. Playstore’da 22-30 Mayıs tarihlerinde ABD’li oyun devi Take-Two Interactive’in yıldız yapımcı ve dağıtımcıları 2K Games, Rockstar Games ile Warner Bros. Games ve Paradox Interactive gibi dünyanın en büyük oyun firmalarının yapımlarında yüzde 80’e varan indirim sağlayacak.

    Dolu dolu aksiyon

    Playstore’un indirimli oyunları arasında, kullanıcıların ilgisini kazanan, bol ödüllü aksiyon oyunu Red Dead Redemption 2, uzayın derinliklerinde geçen oyuncu odaklı hikâyesi ile The Outer Worlds, büyük strateji denildiğinde ilk akla gelen oyunlardan Europa Universalis IV, Age of Wonders Planetfall ve Imperator Rome öne çıkıyor.

    En iyi Batman oyunları aynı pakette

    Playstore’da indirime sunulan Warner Bros. Games’e ait Batman: Arkham Collection serisindeki Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Knight oyunları, eleştirmenler ile oyun severlerin büyük beğenisini kazanmalarıyla oyun sektörüne damga vurdu. Ayrıca sınır tanımayan dövüş oyunu Mortal Kombat XL ve ödül rekortmeni Middle-earth: Shadow of War da yine Warner Bros. Games’in indirimli yapımları arasında yer alıyor.

    İndirimdeki bazı oyunlar aşağıdaki fiyatlar üzerinden satışa sunulacak:

    The Outer Worlds: 180 TL

    Mortal Kombat XL: 47 TL

    Red Dead Redemption 2: 232 TL

    Age of Wonders: Planetfall: 54 TL

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