BİST111.2470.28EURO7.710.01USD6.860.26ALTIN379.64-0.17
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerOyun Haberleri PUBG Güncelleme 7.3 PC Sürümü Yayınlandı
    ABONE OL
    17.06.2020 - 16:22 |

    PUBG Güncelleme 7.3 PC Sürümü Yayınlandı

    PUBG Güncelleme 7.3 PC sunucularında yerini aldı ve 23 Haziran tarihinde konsollarda aktif olacak. Bu güncelleme önümüzdeki sezonlarda Battle Royale’i geliştirecek oynanış mekaniklerinde önemli değişiklikler sunuyor. %50 oranında daha uzun olan Çivi Kapanları ve nişancı tüfeklerine yapılan iyileştirmelerle Sezon 7’ye “Elveda” demeye hazırlanın.

    PUBG Güncelleme 7.3 PC Sürümü Yayınlandı

    PCS 1 Pick'Em Challenge: PUBG Esports, 25 Haziran’da başlayacak PCS 1 etkinliğiyle geri dönmeye hazırlanıyor. Oyuncular bugünden itibaren PC sürümünde ve 23 Haziran’da konsollarda, PCS 1 için hazırlanan özel eşyaları satın alabilir ve favori takımlarını doğrudan ödüllendirmek için oy kuponlarına sahip olabilirler. Ayrıca oyuncular, oyundaki Espor sekmesine tıklayarak Pick’Em Challenge etkinliğine katılabilirler. Eşyalar, program çizelgesi ve daha fazla bilgi için blog yazımızı inceleyebilirsiniz. PCS 1 Avrupa Büyük Finalleri 27-28 Haziran ve 4-5 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. PCS 1 Avrupa Grup Aşaması’nın detaylarını öğrenmek için resmi turnuva sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. 1.-3. günler, 4.-6. günler

    Oynanış Güncellemeleri: Güncelleme 7.3’ün odağında C4 ve araç hasarları bulunuyor. Patlayıcı C4 artık fırlatılabilir ve havada patlayarak 25 metrelik alandaki düşmanlara zarar verebilir. Dört tekerlekli araçlar artık isabet ettiği bölgeye göre farklı seviyelerde mermi hasarına maruz kalıyorlar ve sıfır noktasına düşmeden birkaç saniye öncesine kadar patlamıyorlar. Güncelleme 7.3’te kıl payı kaçışların çok popüler olacağına tanıklık edeceksiniz.

    Tarihte ilk kez deniz değişiyorİnsanlık, tarihte ilk kez bir denizin değişimine tanıklık ediyor: Akdeniz tropikleşiyor
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    36 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 17 yaşındaki cezaevi firarisi yakalandı

    36 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 17 yaşındaki cezaevi firarisi yakalandı

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Zamlı ödeniyor...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Zamlı ödeniyor...

    Bursa'daki vaka sayısı neden arttı? Canlı yayında anlattı

    Bursa'daki vaka sayısı neden arttı? Canlı yayında anlattı

    Hangi illerde maskesiz sokağa çıkmak yasak? Maskesiz sokağa çıkma yasağının uygulandığı il sayısı kaça yükseldi?

    Hangi illerde maskesiz sokağa çıkmak yasak? Maskesiz sokağa çıkma yasağının uygulandığı il sayısı kaça yükseldi?

    Sıradaki Haber