PUBG Güncelleme 7.3 PC Sürümü Yayınlandı

PCS 1 Pick'Em Challenge: PUBG Esports, 25 Haziran’da başlayacak PCS 1 etkinliğiyle geri dönmeye hazırlanıyor. Oyuncular bugünden itibaren PC sürümünde ve 23 Haziran’da konsollarda, PCS 1 için hazırlanan özel eşyaları satın alabilir ve favori takımlarını doğrudan ödüllendirmek için oy kuponlarına sahip olabilirler. Ayrıca oyuncular, oyundaki Espor sekmesine tıklayarak Pick’Em Challenge etkinliğine katılabilirler. Eşyalar, program çizelgesi ve daha fazla bilgi için blog yazımızı inceleyebilirsiniz. PCS 1 Avrupa Büyük Finalleri 27-28 Haziran ve 4-5 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. PCS 1 Avrupa Grup Aşaması’nın detaylarını öğrenmek için resmi turnuva sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. 1.-3. günler, 4.-6. günler

Oynanış Güncellemeleri: Güncelleme 7.3’ün odağında C4 ve araç hasarları bulunuyor. Patlayıcı C4 artık fırlatılabilir ve havada patlayarak 25 metrelik alandaki düşmanlara zarar verebilir. Dört tekerlekli araçlar artık isabet ettiği bölgeye göre farklı seviyelerde mermi hasarına maruz kalıyorlar ve sıfır noktasına düşmeden birkaç saniye öncesine kadar patlamıyorlar. Güncelleme 7.3’te kıl payı kaçışların çok popüler olacağına tanıklık edeceksiniz.