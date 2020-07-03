03.07.2020 - 16:45 |
PUBG mobile sistem gereksinimleri neler? PUBG mobile için minimum PC özellikleri neler?
Dünyanın en çok oyuncusuna sahip oyunlarından biri olan PUBG mobile hem PC hem de telefondan binlerce oyuncuyu çevrimiçi halde bir savaşın ortasına atıyor. Peki PUBG mobile sistem gereksinimleri neler? İşte PUBG mobile için sahip olmanız gereken minimum PC özellikleri...
PUBG Mobile, telefonlar için çıkarılmış olsa da PC oyuncularının da tercih ettiği oyunlar arasında. PUBG Mobile oyuncularo Emülatörler yardımı ile bu mücadeleye katılabiliyorlar. İşte PUBG mobile sistem gereksinimleri neler? PUBG mobile için minimum PC özellikleri neler? sorularının yanıtı...
PUBG MOBİLE PC MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
- İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 8.1 ve 10
- İşlemci: Intel Dual-core, AMD – 1.8 GHz
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8600/9600GT, ATI/AMD Radeon HD2600/3600
- RAM: 3 GB
- DirectX: Sürüm 9.0c
- Depolama: 2 GB kullanılabilir alan.
PUBG MOBİLE PC ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
- İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 8.1 ve 10 (64 Bit)
- İşlemci: Intel Core I3 8100 veya AMD Ryzen 5 2600
- Ekran Kartı: GTI Nvidia GTX 660, GeForce GTX 1050 veya AMD Radeon HD 7850
- RAM: 8 GB DDR 4 Ram Corsair Vengeance
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 120 GB ADATA SSD / 1 TB HDD