PUBG Mobile, telefonlar için çıkarılmış olsa da PC oyuncularının da tercih ettiği oyunlar arasında. PUBG Mobile oyuncularo Emülatörler yardımı ile bu mücadeleye katılabiliyorlar. İşte PUBG mobile sistem gereksinimleri neler? PUBG mobile için minimum PC özellikleri neler? sorularının yanıtı...

PUBG MOBİLE PC MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 8.1 ve 10

Windows 7, 8, 8.1 ve 10 İşlemci: Intel Dual-core, AMD – 1.8 GHz

Intel Dual-core, AMD – 1.8 GHz Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8600/9600GT, ATI/AMD Radeon HD2600/3600

NVIDIA GeForce 8600/9600GT, ATI/AMD Radeon HD2600/3600 RAM: 3 GB

3 GB DirectX: Sürüm 9.0c

Sürüm 9.0c Depolama: 2 GB kullanılabilir alan.

PUBG MOBİLE PC ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ