PUBG Stüdyo Direktörü David Curd ile yeni sezonu ve koronavirüsü konuştuk!

Batuhan Dönertaş / Özel

batuhan.donertas@hotmail.com

Yeni sezonda PUBG'ye gelen yenilikleri ve koronavirüs pandemisinde nasıl çalıştıklarını PUBG Stüdyo Direktörü David Curd'e sorduk. İşte PUBG yaratıcısından, PUBG hakkında ipuçları! Keyifli okumalar...

Merhaba, hakkınızda daha çok şey bilmek isteriz. Bize PUBG’deki profesyonel yaşamınızı anlatır mısınız?

D.C: Tabii ki. PUBG Corporation'ın Madison’da yer alan ofisinde stüdyo direktörüyüm. Benim görevim, oyuncular için yetenekli geliştirici ekibimle çalışıp yeni harita, mod ve deneyimler yaratmak.

Covid 19 sürecinde günlerinizi nasıl geçirdiniz? Bu süreç boyunca ekibinizden yaratıcı ya da farklı fikirler geldi mi?

D.C: Herkes için olduğu gibi koronavirus sureci bizim için de oldukça zordu. Ancak PUBG Madison’da bu çılgın dünyadan kaçıp, güzel bir soluk aldık. Kendimizi Sanhok’u yenilemeye ve düzenlemeye adadık. Sanhok projesi bizi tamamen ele geçirdi. Tabii ki etrafınızda olanlardan etkilenmemek imkansız ancak ekibimiz kendini bu projeye çok adamıştı. Sanhok’un ilk yaratılan harita olması nedeniyle Madison’da özel bir yeri var. Bu sezonun başarısız bir sezon olarak geçmesini istemedik.

Sanhok’a neden geri dönüyoruz? Aşina olduğumuz Sanhok ile kıyasladığımızda, bizi nasıl bir atmosfer bekliyor?

D.C: Bildiğiniz gibi Sanhok son yıllarda favori haritalardan biri haline geldi. Bu nedenle toplumla Sanhok’u nasıl geliştirebileceğimiz konusunda konuşmak istedik. Oyun verilerimizi de inceledik, oyuncu trendlerini anlayabilmemiz için yüz binlerce saatlik oyun sürelerini göz önünde bulundurduk. Datalar ile ilgili harika olan şey de bu. Onlar asla yalan söylemez! Eğer bir bölgede oyun oynanmıyorsa; bu o bölgenin yeteri kadar eğlenceli olmadığını gösterir. Bu da onun geliştirilmesi gerektiği anlamına gelir.

Bu harita üzerinde çalışırken iki ana odak noktamız vardı. İlk olarak, haritayı her zamankinden daha iyi, daha yalın ve daha ölümcül hissettirmek istedik. Bu tehlikeli bir harita ve oyuncuların bu heyecanı hissetmelerini istiyoruz.

İkincisi, daha iyi oynanmasını, daha adil olmasını istedik. Bu yüzden düzeni değiştirdik. Örneğin, kuzeybatıdaki dağın çok avantajlı olduğunu gördük, bu yüzden onu artık o kadar güçlü bir pozisyon olmayacak şekilde değiştirdik. İnsanların rıhtımları kullanmadığını da gördük, bu yüzden oraya Getaway adında; neon bir gece kulübü ve otellere ve elbette bir sürü ganimete sahip yepyeni bir kasaba ekledik.

Atmosfer açısından, son güncellememizden bu yana 30 yıl geçmiş bir Sanhok'a gideceksiniz. Biraz üzücü, biraz mahrum, gizemli ve büyümüş. Oyuncularımızın Sanhok'un gizemini ortaya çıkarmasını ve ne tür bir evren olduğunu anlamalarını istiyoruz.

Oyuncular bu dünya hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsa, bootcamp'a düşmelerini ve keşfetmelerini öneririm. Bu dünyanın işleyişi hakkında bilgi sahibi olmak için yer altında ilerlemeliler.

Bu güncellemelerin çoğu Covid-19'dan önemli ölçüde etkilendi mi?

Evden çalışmanın gerçekliği, muhtemelen biraz farklı, bu yüzden her şey muhtemelen daha fazla üzerinden geçilmiş ve kolay oluyor. Çünkü işe gidip gelmek için zaman harcamıyorsunuz. Şubat ayında evden çalışmaya başlamadan önce birçok planımız vardı, bu yüzden onları evde istediğimiz gibi gerçekleştirme lüksüne sahibiz.

Dereceli modda göreceğimiz güncellemeler nelerdir?

Dereceli moddaki büyük güncelleme, şimdi takım yerleşimlerini dikkate almamızdır. Geleneksel olarak, dereceli mod kadrolarla ilgili olsa da, oyuncuların rekabetçi oyuna alışmalarına yardımcı olmak için geçen sezon bireysel yerleşimi dikkate aldık. Ancak bu değişikliği isteyen topluluğumuzu dinledik. Takım yerleştirme artık bir daha rekabetçi bir genel deneyim haline getirmeye çalışacağız. Dereceli mod sürekli gelişen bir süreç olacak, her mevsim yeni tecrübeler kazanacaksınız. Üstelik Vikendi'yi harita havuzuna da ekledik!

Ganimet Kamyonu'nda bazı iyileştirmeler olacağını görüyoruz. Oyun mekaniğini nasıl değiştirecek?

Ganimet Kamyonu için gerçekten heyecanlıyız ve kesinlikle oyununu geliştireceğini düşünüyoruz. Önyükleme kampları arasındaki rotalarda devriye gezen ve harita üzerinde ganimet taşıyan otonom bir araç bu. Klasik olarak riske karşı ödül senaryosunu sunduğu için oyuncuların oyuna yaklaşma şeklini değiştirecek. Saldırı ile kendinizi tehlikeye açıyorsunuz, ama eğer iyi giderse çok kazanç elde edersiniz!

Aynı zamanda PUBG hikayemiz dahilinde güzel bir tecrübe sunacak. Orada Sanhok dünyasını biraz daha fazla anlamanıza yardımcı olacak birçok ipucu var.

Son olarak, Türkiye'de büyük bir PUBG topluluğu var, onlara herhangi bir mesaj vermek ister misiniz?

Tabii ki, PUBG'de hayranlarımız olmadan hiçbir şey olmadığımızı biliyoruz ve oyunumuz size ulaştığı için çok mutluyum. Kendinizi eğlendirmek söz konusu olduğunda, özellikle bu zorlu zamanlarda çok seçeneğiniz olduğunu biliyorum ve PUBG'yi seçtiğiniz fikri gerçekten çok güzel.

Bazı oyun şirketleri sadece bir bölgeye odaklanır, ancak PUBG'nin gerçekten bütünsel bir yaklaşımı vardır. Bölgenize gerçekten değer veriyoruz ve hem oluşturduğunuz içerik, hem de e-spor için heyecan duyuyoruz.