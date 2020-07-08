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    HaberlerOyun Haberleri Rainbow Six Siege sistem gereksinimleri neler?
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    08.07.2020 - 18:21 |

    Rainbow Six Siege sistem gereksinimleri neler?

    Çevrimiçi taktiksel savaş oyunlarının önde gelen yapımlarından biri olan Rainbow Six Siege'in minimum ve önerilen sistem gereksinimleri açıklandı.

    Rainbow Six Siege sistem gereksinimleri neler?

    Ubisoft’un merakla beklenen FPS oyunu Tom Clancy’s rainbow’in minimum ve önerilen sistem gereksinimleri açıklandı.

    Minimum Sistem Gereksinimleri

    İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64 bit zorunlu)
    İşlemci: Intel Core i3 560 @ 3.3 GHz veya AMD Phenom II X4 945 @ 3.0 GHz
    RAM: 6GB
    Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 460 veya AMD Radeon HD 5870 (DirectX-11 destekli ve 1GB VRAM)
    HDD: 30GB

    Önerilen Sistem Gereksinimleri

    İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64 bit zorunlu)
    İşlemci: Intel Core i5-2500K @ 3.3 GHz veya better or AMD FX-8120 @ 3.1 Ghz or better
    RAM: 8GB
    Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 (veya GTX760 / GTX960) veya AMD Radeon HD 7970 (veya R9 280x [2GB VRAM] / R9 380 / Fury X)
    HDD: 47GB

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