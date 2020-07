Rainbow Six Siege sistem gereksinimleri neler?

Ubisoft’un merakla beklenen FPS oyunu Tom Clancy’s rainbow’in minimum ve önerilen sistem gereksinimleri açıklandı.

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64 bit zorunlu)

İşlemci: Intel Core i3 560 @ 3.3 GHz veya AMD Phenom II X4 945 @ 3.0 GHz

RAM: 6GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 460 veya AMD Radeon HD 5870 (DirectX-11 destekli ve 1GB VRAM)

HDD: 30GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64 bit zorunlu)

İşlemci: Intel Core i5-2500K @ 3.3 GHz veya better or AMD FX-8120 @ 3.1 Ghz or better

RAM: 8GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 (veya GTX760 / GTX960) veya AMD Radeon HD 7970 (veya R9 280x [2GB VRAM] / R9 380 / Fury X)

HDD: 47GB