08.07.2020 - 18:21 |
Rainbow Six Siege sistem gereksinimleri neler?
Çevrimiçi taktiksel savaş oyunlarının önde gelen yapımlarından biri olan Rainbow Six Siege'in minimum ve önerilen sistem gereksinimleri açıklandı.
Ubisoft’un merakla beklenen FPS oyunu Tom Clancy’s rainbow’in minimum ve önerilen sistem gereksinimleri açıklandı.
Minimum Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64 bit zorunlu)
İşlemci: Intel Core i3 560 @ 3.3 GHz veya AMD Phenom II X4 945 @ 3.0 GHz
RAM: 6GB
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 460 veya AMD Radeon HD 5870 (DirectX-11 destekli ve 1GB VRAM)
HDD: 30GB
Önerilen Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64 bit zorunlu)
İşlemci: Intel Core i5-2500K @ 3.3 GHz veya better or AMD FX-8120 @ 3.1 Ghz or better
RAM: 8GB
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 (veya GTX760 / GTX960) veya AMD Radeon HD 7970 (veya R9 280x [2GB VRAM] / R9 380 / Fury X)
HDD: 47GB