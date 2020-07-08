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    HaberlerOyun Haberleri Rules of Survival sistem gereksinimleri neler?
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    08.07.2020 - 18:32 |

    Rules of Survival sistem gereksinimleri neler?

    Ücretsiz, çevrimiçi battle royal türündeki oyunlardan biri olan Rules of Survival'ın minimum ve önerilen sistem gereksinimleri açıklandı.

    Rules of Survival sistem gereksinimleri neler?

    Bilgisayarınız ücretsiz battle royal türündeki oyunlardan biri olan Rules of Survival'ı kaldırabilecek mi?

    Minimum Sistem Gereksinimleri:

    • İşletim Sistemi: Windows 7
    • İşlemci: Intel Core I3-4160
    • Bellek: 2 GB RAM
    • Ekran Kartı: Intel HD Graphics 4600
    • DirectX: Sürüm 9.0c
    • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
    • Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

    Önerilen Sistem Gereksinimleri:

    • İşletim Sistemi: Windows 7
    • İşlemci: Intel Core I5-6500
    • Bellek: 4 GB RAM
    • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960
    • DirectX: Sürüm 9.0c
    • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
    • Depolama: 4 GB kullanılabilir alan
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