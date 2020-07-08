Sniper Elite 4 sistem gereksinimleri neler?

Rebellion Developments tarafından geliştirilen ve üçüncü şahıs taktiksel shooter oyunu olan Sniper Elite 3'ün minimum ve önerilen sistem gereksinimleri açıklandı! İşte Sniper Elite 4'ün minimum ve önerilen sistem gereksinimleri...

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7, 8.1 or 64-bit Windows 10

Windows 7, 8.1 or 64-bit Windows 10 İşlemci: Intel CPU Core i3-2100 or AMD equivalent

Intel CPU Core i3-2100 or AMD equivalent Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7870 (2GB) or NVIDIA GeForce GTX 660 (2GB)

AMD Radeon HD 7870 (2GB) or NVIDIA GeForce GTX 660 (2GB) Depolama: 25 GB Sabit Disk Alanı

Önerilen Sistem Gereksinimleri