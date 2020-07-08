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    HaberlerOyun Haberleri Sniper Elite 4 sistem gereksinimleri neler?
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    08.07.2020 - 15:10 |

    Sniper Elite 4 sistem gereksinimleri neler?

    Sniper Elite 4 oynamak için gerekli olan güncel ” sistem gereksinimleri “ nedir?. Sniper Elite 4 kaç GB? Ne kadar yer kaplar? yada bilgisayarım bu oyunu kaldırır mı? sorularının cevabı burada! İşte Sniper Elite 4'ün minimum ve önerilen sistem gereksinimleri...

    Sniper Elite 4 sistem gereksinimleri neler?

    Rebellion Developments tarafından geliştirilen ve üçüncü şahıs taktiksel shooter oyunu olan Sniper Elite 3'ün minimum ve önerilen sistem gereksinimleri açıklandı! İşte Sniper Elite 4'ün minimum ve önerilen sistem gereksinimleri...

    Minimum Sistem Gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows 7, 8.1 or 64-bit Windows 10
    • İşlemci: Intel CPU Core i3-2100 or AMD equivalent
    • Bellek: 4 GB RAM
    • Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7870 (2GB) or NVIDIA GeForce GTX 660 (2GB)
    • Depolama: 25 GB Sabit Disk Alanı

    Önerilen Sistem Gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10
    • İşlemci: Intel CPU Core i7-3770 or AMD equivalent
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Ekran Kartı: Nvidia GPU GeForce GTX 970 / AMD GPU Radeon RX 480
    • Depolama: 25 GB Sabit Disk Alanı
    45 yaşındaki aracı için verdiği ilan olay olduBandırma'da otomobil yedek parça işi yapan Şafak Cebeci, sahibi olduğu 1975 model Anadol marka aracını sosyal medya hesabından yazdığı ironik bir ilanla satışa çıkardı.
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