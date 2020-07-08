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    HaberlerOyun Haberleri Sniper Ghost Warrior 2 sistem gereksinimleri neler?
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    08.07.2020 - 17:53 |

    Sniper Ghost Warrior 2 sistem gereksinimleri neler?

    Sniper Ghost Warrior 2 sistem gereksinimleri neler? İşte Sniper Ghost Warrior 2'nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri...

    Sniper Ghost Warrior 2 sistem gereksinimleri neler?

    Bilgisayarınızın, Sniper: Ghost Warrior 2 oyununun çalışabilmesi için gereken minimum sistem gereksinimleri taşıyıp taşımadığını biliyor musunuz?

    Sniper: Ghost Warrior 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows XP/Vista/7
    • İşleci: Intel Core2 Duo T6400 @ 2.00GHz / AMD Athlon 64 X2 4200+
    • Video Card: GeForce 8800 GT / Radeon HD 3850 X2
    • Kullanılmayan Ram Miktarı: 2 GB RAM
    • Boş Depolama Alanı: 9 Gb Free
    • Direct X Versiyonu: DirectX 9

    Önerilen (maximum) Gereksinimler:

    • İşletim Sistemi: Windows 7 / Windows 8
    • İşlemci:  Intel Core i5 Quad Core @2.6 GHz / AMD Phenom II X64 965
    • Bellek: 4 GB
    • Gerekli boş disk alanı: Oyunun kurulabilmesi için gerekli görülen boş alan 9 GB olarak belirtiliyor.
    • Ekran kartı: (1024 MB) Nvidia GeForce GTX 560 / AMD Radeon HD 6850
    • DirectX: Dx 9
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