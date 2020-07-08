08.07.2020 - 17:53 |
Sniper Ghost Warrior 2 sistem gereksinimleri neler?
Sniper Ghost Warrior 2 sistem gereksinimleri neler? İşte Sniper Ghost Warrior 2'nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri...
Bilgisayarınızın, Sniper: Ghost Warrior 2 oyununun çalışabilmesi için gereken minimum sistem gereksinimleri taşıyıp taşımadığını biliyor musunuz?
Sniper: Ghost Warrior 2 Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows XP/Vista/7
- İşleci: Intel Core2 Duo T6400 @ 2.00GHz / AMD Athlon 64 X2 4200+
- Video Card: GeForce 8800 GT / Radeon HD 3850 X2
- Kullanılmayan Ram Miktarı: 2 GB RAM
- Boş Depolama Alanı: 9 Gb Free
- Direct X Versiyonu: DirectX 9
Önerilen (maximum) Gereksinimler:
- İşletim Sistemi: Windows 7 / Windows 8
- İşlemci: Intel Core i5 Quad Core @2.6 GHz / AMD Phenom II X64 965
- Bellek: 4 GB
- Gerekli boş disk alanı: Oyunun kurulabilmesi için gerekli görülen boş alan 9 GB olarak belirtiliyor.
- Ekran kartı: (1024 MB) Nvidia GeForce GTX 560 / AMD Radeon HD 6850
- DirectX: Dx 9