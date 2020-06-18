StoneAge World 172 Ülkede Aynı Anda Yayınlandı

Maskot toplama ve rol yapma oyunu (RPG) olan StoneAge World, tarih öncesi çağlarda geçen keyifli bir MMO deneyim sunuyor. Tectonika ülkesinde geçen oyunda oyuncular antrenör rolünde, ülkesini düşmanlardan korumak için maskotlar toplayarak evcilleştiriyor ve onları eğitiyor. Aralarında dinazorlar, tüylü mamutlar, domuzlar ve kurtların da olduğu 250’den fazla maskotun yer aldığı oyunda, Tectonika ülkesi Makine Medeniyet tarafından gönderilen düşmanlara karşı savunulacak. Oyuncular ayrıca tarih öncesi çağlardaki toplumu ve tuhaf görülen adetlerini de keşfetme imkanı bulacak.

Netmarble Baş Yapımcısı Joon Sung Chang yaptığı açıklamalarda, “StoneAge World, her nesilden oyuncunun çok sevdiği maskot toplama konusunu, diğer MMORPG’lerden kolaylıkla sıyrılan çok hoş bir görsel estetikle birleştiriyor. Bu oyunu dünya çapındaki mobil oyunculara sunabilmekten dolayı çok heyecanlıyız” dedi.

StoneAge World birçok etkinlikle oyuncuların Makine Medeniyeti’ne karşı savunmalarını güçlendirecek. İşte o etkinlikler;

Yakalama Operasyonu Etkinliği: Oyuncular, günlük görevlerden toplayacakları damgalar ile çeşitli ödüller kazanacak (18 Haziran - 2 Temmuz).

Oyuncular, günlük görevlerden toplayacakları damgalar ile çeşitli ödüller kazanacak (18 Haziran - 2 Temmuz). Güç Ödülü Etkinliği: Oyuncular Antrenör ve Maskotlarını kuvvetlendirdikçe ‘Ekip Güçleri’ artacak ve bu sayede ödüller kazanacak.

Oyuncular Antrenör ve Maskotlarını kuvvetlendirdikçe ‘Ekip Güçleri’ artacak ve bu sayede ödüller kazanacak. Seviye Ödülü Etkinliği: Oyuncular 10. Seviyeden 90. Seviyeye ulaşana dek Taş, Kabuk, TP ve Antrenör Halatı gibi çeşitli ödüller kazanacak.

Oyuncular 10. Seviyeden 90. Seviyeye ulaşana dek Taş, Kabuk, TP ve Antrenör Halatı gibi çeşitli ödüller kazanacak. Moga Büyüme Etkinliği: Moga’yı büyüten oyuncular Mavi Elmas ve Maskot Parası gibi ödüller kazanabilecek (18 Haziran - 1 Temmuz).

Moga’yı büyüten oyuncular Mavi Elmas ve Maskot Parası gibi ödüller kazanabilecek (18 Haziran - 1 Temmuz). 15 Günlük Giriş Ödülü Etkinliği - Oyuncular StoneAge World’e giriş yaptıkları her gün farklı bir ödül elde edecek.

StoneAge World’e App Store and Google Play üzerinden ulaşılabiliyor. Oyun şu an için İngilizce, Korece, Çince, Japonca ve Taylandca dil desteği içeriyor.