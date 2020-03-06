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    HaberlerOyun Haberleri The Last of Us dizi olarak geri dönüyor!
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    06.03.2020 - 14:30 |

    The Last of Us dizi olarak geri dönüyor!

    Dünyanın en iyi oyunlarından biri olarak kabul edilen The Last of Us, PlayStation 3'e çıktığında büyük bir başarı göstermişti ve bu başarının ardından PlayStation 4 için tekrardan yapılmıştı. Uzun zamandır yenisini beklediğimiz The Last of US'ın dizisinin geleceği açıklandı.

    The Last of Us dizi olarak geri dönüyor!

    Dünyanın en sevilen oyunlarından biri olan The Last of US, yeni oyunuyla birlikte önümüzdeki aylarda piyasaya sunulacak. Yeni oyunu beklerken, HBO tarafından sürpriz bir hamle geldi ve The Last of Us'ın dizisini açıkladı.

    HBO tarafından yayınlanan Chernobyl dizisinin başındaki isim Craig Mazin, The Last of Us dizininin arkasındaki isim olarak öne çıkıyor. Dizinin senaryosunu Craig Mazin ve Naughty Dog Başkan Yardımcısı ve The Last of Us'ın Yazarı Neil Druckmann yazacak. Yani diziyi iki başarılı isim yönlendirecek ve bu da beklentileri yükselten bir durum.

    Yeni dizi, Sony'nin geçen yıl kurduğu PlayStation Productions markasının ilk çalışması olarak dikkat çekiyor. HBO bu yeni gelişmeyi Twitter hesabı üzerinden yayınladığı bir video ile duyurdu.

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