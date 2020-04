Corona virüs nedeniyle süresiz ertelenen The Last of Us Part 2'nin çıkış tarihi belli oldu. PlayStation 4 platformu için geliştirilen The Last of Us Part 2, 19 Haziran 2020 tarihinde piyasaya sunulacak.

PlayStation 3 için gelen ve ardından PlayStation 4'e de çıkan ilk oyun, oyunseverler tarafından büyük bir ilgiyle karşılanmıştı.