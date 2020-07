The Sims 4'ün sistem gereksinimleri neler?

Will Wright'ın yarattığı en büyük oyunlardan biri olan The Sims serisinin son oyunu The Sims 4'ün çıkış tarihi yaklaştıkça, oyun hakkındaki bilgiler de artmaya başladı. Bakalım sizin bilgisayarınız bu oyunu kaldırabilecek mi?

İşletim Sistemi: Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10 64-Bit

Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10 64-Bit İşleci: Intel Core2 Duo E4300 @ 1.80GHz / AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4000+

Intel Core2 Duo E4300 @ 1.80GHz / AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4000+ Video Card: GeForce 6600 GT / Radeon X1300 PRO

GeForce 6600 GT / Radeon X1300 PRO Kullanılmayan Ram Miktarı: 4 GB RAM

4 GB RAM Boş Depolama Alanı: 15 GB Free

15 GB Free Direct X Versiyonu: Directx 9

The Sims 4 Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri