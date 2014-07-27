27.07.2014 - 00:32 |
The Sims 4'ün sistem gereksinimleri neler?
Ünlü hayat simülasyonu The Sims serisinin yeni oyunu The Sims 4'ün minimum sistem gereksinimleri açıklandı.
Will Wright'ın yarattığı en büyük oyunlardan biri olan The Sims serisinin son oyunu The Sims 4'ün çıkış tarihi yaklaştıkça, oyun hakkındaki bilgiler de artmaya başladı. Bakalım sizin bilgisayarınız bu oyunu kaldırabilecek mi?
The Sims 4 Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10 64-Bit
- İşleci: Intel Core2 Duo E4300 @ 1.80GHz / AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4000+
- Video Card: GeForce 6600 GT / Radeon X1300 PRO
- Kullanılmayan Ram Miktarı: 4 GB RAM
- Boş Depolama Alanı: 15 GB Free
- Direct X Versiyonu: Directx 9
The Sims 4 Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10 64-Bit
- İşleci: Intel Core i5-2520M @ 2.50GHz / AMD Athlon II X4 620
- Video Card: GeForce GTX 650 / Radeon HD 6850
- Kullanılmayan Ram Miktarı: 4 GB RAM
- Boş Depolama Alanı: 18 GB Free
- Direct X Versiyonu: Directx 9