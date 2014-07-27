BİST118.861-0.40EURO7.780.64USD6.860.10ALTIN400.421.12
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerOyun Haberleri The Sims 4'ün sistem gereksinimleri neler?
    ABONE OL
    27.07.2014 - 00:32 |

    The Sims 4'ün sistem gereksinimleri neler?

    Ünlü hayat simülasyonu The Sims serisinin yeni oyunu The Sims 4'ün minimum sistem gereksinimleri açıklandı.

    The Sims 4'ün sistem gereksinimleri neler?

    Will Wright'ın yarattığı en büyük oyunlardan biri olan The Sims serisinin son oyunu The Sims 4'ün çıkış tarihi yaklaştıkça, oyun hakkındaki bilgiler de artmaya başladı.  Bakalım sizin bilgisayarınız bu oyunu kaldırabilecek mi?

    The Sims 4 Minimum Sistem Gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10 64-Bit
    • İşleci: Intel Core2 Duo E4300 @ 1.80GHz / AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4000+
    • Video Card: GeForce 6600 GT / Radeon X1300 PRO
    • Kullanılmayan Ram Miktarı: 4 GB RAM
    • Boş Depolama Alanı: 15 GB Free
    • Direct X Versiyonu: Directx 9

    The Sims 4 Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10 64-Bit
    • İşleci: Intel Core i5-2520M @ 2.50GHz / AMD Athlon II X4 620
    • Video Card: GeForce GTX 650 / Radeon HD 6850
    • Kullanılmayan Ram Miktarı: 4 GB RAM
    • Boş Depolama Alanı: 18 GB Free
    • Direct X Versiyonu: Directx 9
    Beren Saat ve Esra Dermancıoğlu birlikte şarkı söylediOyuncu Beren Saat, yakın arkadaşı Esra Dermancıoğlu ile bir araya geldi. Sezen Aksu'nun 'Ben Kedim Yatağım' adlı şarkısını seslendiren ikili, o anları sosyal medyada paylaştı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sinop’ta bir kişi mantar toplarken kayboldu, 10 saat sonra bulundu!

    Sinop’ta bir kişi mantar toplarken kayboldu, 10 saat sonra bulundu!

    Zam geldi 4 bin 800 liraya yükseldi!

    Zam geldi 4 bin 800 liraya yükseldi!

    Direksiyon hakimiyetini kaybetti markete daldı

    Direksiyon hakimiyetini kaybetti markete daldı

    9 Temmuz 2020 A101 aktüel kataloğu indirimleri! Bu hafta perşembe A101'de neler var?

    9 Temmuz 2020 A101 aktüel kataloğu indirimleri! Bu hafta perşembe A101'de neler var?

    Sıradaki Haber