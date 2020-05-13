Tony Hawk’s Pro Skater 1 ve 2 4 Eylül’de oyuncularla buluşuyor

Oyunculara nefes kesen oynanış deneyimi sunmak adına Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 oyuncuların 90’lar ve 2000’lerden hatırladığı tüm orijinal bölümlere, kaykaycılara, hareketlere ve fazlasına yeni yaratılan bölümler de ekleyecek. Bu aslına sadık Remaster versiyonunda ayrıca orijinal serinin en ünlü şarkıları da bulunacak. 4 Eylül 2020’de yayınlanacak olan Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One X dahil olmak üzere Microsoft Xbox One cihaz ailesi ve Epic platformu yoluyla PC için tek bir paket halinde sunulacak.

“Orijinal Tony Hawk’s Pro Skater serisi günümüz kaykay numaralarının evriminde büyük rol oynamış ve bugün bildiğiniz ve sevdiğiniz çoğu profesyonel kaykaycıya ilham kaynağı olmuştu,” diyor Tony Hawk. “Yeni nesil kaykaycılara ve oyunculara ilham vermeye ve bu sporu daha da büyütmeye yardımcı olacağım için çok heyecanlıyım.”

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 ayrıca tüm serinin oyunlarından oyuncuların en sevdiği özellikleri de içerecek ve ayrıca hem online, hem yerel oyunlar için orijinal çok oyunculu modlara da sahip olacak. Ve evet, Create-A-Park ve Create-A-Skater modları da geri dönüyor! Create-A-Park modunda artık daha da fazla kişiselleştirmeye imkan veren kapsamlı bir editör var. Oyuncular parklarını online olarak arkadaşlarıyla paylaşabilecek, kaykaycıları yeni kişiselleştirme özellikleriyle giydirebilecekler. Ayrıca oyuncular aralarında Tony Hawk, Bucky Lasek, Steve Caballero, Geoff Rowley, Andrew Reynolds, Elissa Steamer, Chad Muska, Eric Koston, Rodney Mullen, Rune Glifberg, Kareem Campbell, Jamie Thomas ve Bob Burnquist’in de bulunduğu orijinal profesyonel kaykaycılar arasından en sevdiklerini seçebilecekler. Remaster versiyonunda eskisinden de fazla hedef olacak ve yeni eklenen mücadeleler oynanış zevkini arttıracak.

“Yalnızca oyun dünyasında değil tüm bir spor türünde anlamlı bir etki yaratan orijinal iki oyunu geri getirme şansı, çoğu orijinal seri üzerinde de çalışmış ekibimiz için inanılmaz bir deneyimdi” diyor Vicarious Visions Stüdyo Başkanı Jen Oneal. “Orijinal oyunlardaki bildiğiniz ve sevdiğiniz şeyleri aldık, geliştirilmiş yaratım araçlarıyla birleştirerek sevdiğiniz oyunu oynamanın yepyeni yollarını sunduk. Bunun serinin hayranlarının hep istedikleri en iyi Tony Hawk’s Pro Skater deneyimi olacağına eminiz.”