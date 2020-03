Twitch’e damga vuran Sea of Thieves Steam'de var mı?

35 yıllık mazisi olan ve İngiliz oyun stüdyosu Rare tarafından çıkartılan bir video oyunu olan Sea of Thieves’de oyuncular online olarak korsancılık yapıyor. Sea of Thieves PC oyunu görsellik yönünden çok gerçekçi olmasa da konu oynanışa geldiğinde oyun en ince detayına kadar bize gerçekçiliği yaşatıyor ve kendimizi korsan havasına girmiş bir oyuncu olarak buluyoruz. Son günlerde Twitch'de Sea of Thieves en çok izlenen yayınlar arasında yer aldı. Şimdilik Steam'de Sea of Thieves yok ancak daha sonra eklenir mi bekleyip göreceğiz. Sea of Thieves sistem gereksinimleri ise haberimizin sonunda!

Sea of Thieves nedir?

Sea of Thieves oyununa yalnız bir korsan olarak başlayabildiğimiz gibi arkadaşlarımızı oyundan ekleyerek kalabalık bir mürettabat’ta kurabiliyoruz. Başlangıç aşamasında adalarda toprak içine gömülmüş sandıkları toplayarak para kazanıyoruz. Seviye atladıkça hazine teslimatları, erzak toplama, hayvan teslimatı ve diğer korsan ganimetlerini ele geçirme görevlerini yaparak daha zorlu fakat daha yüksek değere sahip ödüller ele geçiriyoruz. Kimi görevlerde haritadan sandıkların hangi ada ve hangi konumda olduğunu görebilirken kimi görevlerde ise verilen ipuçlarından yola çıkarak sandıkları bulmamız gerekiyor.

Sea of Thieves PC oyununda yalnız korsan olmak zor olabilir

Online oyunların en zevkli özelliği oyuncular arasında rekabet sağlaması. Sea of Thieves oyununda yalnız bir korsan olarak oynayabiliyorsunuz fakat görevler de yalnız bir şekilde daha zorlu hale geliyor ve açık denizde küçük gemi ile büyük gemilere kafa tutmak neredeyse imkansız durumda.

Sea of Thieves nasıl oynanır?

Oyunu küçük bir gemi ile oynarken gemiyi tek başınıza yönetebiliyorsunuz fakat mürettebat sayısı arttıkça arkadaşlarınızla görev paylaşımı yapmanız gerekiyor, Bir oyuncu diğer korsanlara karşı gözcülük yaparken bir diğer oyuncu haritaya bakması gerekiyor gemideki diğer bir görev paylaşımıysa bir oyuncu dümendeyken diğer oyuncunun rüzgarın yönüne göre yelkenlerin yönünü ayarlaması gerekiyor. Sea of Thieves video PC oyununda arkadaşlarımızla görev paylaşımı yaparak keyifli vakit geçirebiliyoruz. Oyunun diğer bir özelliğiyse kazandığınız altınlarla karakterinizin kostümünü, görünüşünü ve geminizi kişiselleştirebilmeniz. Oyunun mağazasında bulunan onlarca farklı kostüm ile karakterinizin tarzını belirleyebiliyorsunuz.

Sea of Thieves’i nasıl satın alabilirim?

Eğer Sea of Thieves oyununu satın almak istiyorsanız Xbox 0ne veya Pc platformu farketmezsizin oyunu Microsoft Game Pass sistemi sayesinde aylık 30 TL ücret ile oynayabiliyorsunuz bunun yanında sadece bu oyuna sahip olmuyor Microsoft Game Pass ile verilen oyunların hepsine 1 aylık 30 TL ücret ödeyerek sahip olabiliyorsunuz.

Ben aylık kiralamak yerine oyunu satın almak istiyorum diyen oyuncular ise Microsoft Mağazası ve Xbox mağazasından oyunun Sea of Thieves: Anniversary Edition sürümünü 150 TL ödeyerek satın alabilir ve korsancılık yapabilirler.

Sea of Thieves PC sistem gereksinimleri

Sea of Thieves Önerilen PC sistem gereksinimleri (1080p @60 fps)

İşletim sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel i5 4690 @3.5ghz or AMD FX-8150

Intel i5 4690 @3.5ghz or AMD FX-8150 RAM: 8GB

8GB DirectX: 11

11 Ekran kartı belleği: 4GB

4GB Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 770 or AMD Radeon R9 380x

Nvidia GeForce GTX 770 or AMD Radeon R9 380x Modern GPU: Nvidia GeForce GTX 1060 or AMD RX 470

Nvidia GeForce GTX 1060 or AMD RX 470 HDD: 60GB 7.2k RPM

60GB 7.2k RPM Grafik ayarları: Medium (“Rare” in-game)

Sea of Thieves Orta düzey PC sistem gereksinimleri (720p @30fps)

İşletim sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Q9450 @2.6ghz or AMD Phenom II

Intel Q9450 @2.6ghz or AMD Phenom II RAM: 4GB

4GB DirectX: 11

11 Ekran kartı belleği: 1GB

1GB Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 650 or AMD Radeon 7750

Nvidia GeForce GTX 650 or AMD Radeon 7750 Modern GPU: Nvidia GeForce GTX 1030 or AMD R7 450

Nvidia GeForce GTX 1030 or AMD R7 450 Disk gereksinimi: 60GB 5.4k RPM

60GB 5.4k RPM Grafik ayarları:Low (“Common” in-game)

Sea of Thieves Minimum PC sistem gereksinimleri (540p @30fps)