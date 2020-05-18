Ücretsiz olan GTA 5'in sunucuları çöktü!

Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan GTA 5, 14 Mayıs tarihinde Epic Games tarafından ücretsiz hale getirildi. Tüm dünyanın bir anda ilgi odağı haline gelen bu olay, oyunseverlerin yoğun ilgisi nedeniyle GTA 5 sunucularının çökmesiyle sonuçlandı.

Dünyanın en büyük çevrimiçi oyun kütüphanelerinden biri olan Epic Games, her hafta birçok oyunu oyunseverler için ücretsiz hale getiriyor. Belirli zaman aralığında ücretsiz olarak alınabilen oyunlarda bu hafta tüm oyun dünyasının bildiği GTA 5 yer alıyor. Epic Games oyunu ücretsiz bir şekilde hediye etmenin yanı sıra, oyunu alan kişilere 1.000.000 GTA Online parasını da hediye ediyor. Oyunu ücretsiz bir şekilde alabilmeniz için yalnızca, Epic Games'in sitesine giriş yapmanız ve GTA 5'i kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Ardından iEpic Games Luncher'ı yükleyip, iki aşamalı güvenliği aktif etmelisiniz. Sonrasında kütüphaneden oyunu bilgisayarınıza kurabilirsiniz.

GTA 5 ücretsiz oldu, sunucular çöktü!

Normal şartlar altında 150 liraya satılan GTA 5'in Epic Games tarafından ücretsiz olmasından kısa bir süre sonra, oyunun sunucuları çöktü. Konuyla ilgili açıklama yapan Rockstar Games, Yüksek seviyelere çıkan oyunlu sayısı nedeniyle, PC platformunda Rockstar Games Launcher ve GTA 5'i kapsayan servislerde bazı problemler yaşıyoruz. ifadelerini kullandı.