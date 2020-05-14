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    HaberlerOyun Haberleri Uragun, Digital Dragons Indie Celebration finaline özel bir demo ile geliyor
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    14.05.2020 - 12:33 |

    Uragun, Digital Dragons Indie Celebration finaline özel bir demo ile geliyor

    13-15 Mayıs'ta Steam platformunda düzenlenen özel etkinlik Digital Dragons Indie Celebration jürisi, dünyanın dört bir yanından gelen 200 oyun arasından, bu yıl için planlanan 50 en iyi bağımsız prömiyerini seçti. Varşova merkezli Kool2Play Studio'nun üstten görünümlü shooter'ı Uragun finalistlerden birisi seçildi.

    Uragun, Digital Dragons Indie Celebration finaline özel bir demo ile geliyor

    Tüm finalist oyunlar, 13-15 Mayıs tarihleri arasında Steam'de yer alacak. Buna ek olarak Uragun, Topluluk Oylama Ödülü (Community Vote Award) için diğer oyunlarla yarışacak ve jüri de en iyi üç oyunu ödüllendirecek.

    Kool2Play başkanı Marcin Marzęcki "Üstten görünümlü shooter oyunumuzun jüri tarafından beğenilmesinden ve Digital Dragons Indie Celebration'ın son aşamasına seçilmesinden dolayı çok memnunuz" dedi. "Bu, bizim için büyük bir onur ve aynı zamanda doğru yolda ilerlediğimizin bir göstergesi. Eşsiz oyunumuzu daha fazla oyuncu ile paylaşabilecek olmamız harika bir şey"

    Üst seviye bir yapay zekanın kontrol ettiği makineler karşı oyuncuların, akıllı taktiklerle onları alt etmeye odaklandığı, distopik dünyada geçen üstten görünümlü shooter oyunu Uragun, bu yılın üçüncü çeyreğinde erken erişimde olacak.

    Kutlamanın bir parçası olarak, geliştirici ekip; iklim felaketinden sonra New York'ta oynanacak haritalardan birinin ufak bir parçasından oluşan özel bir demo hazırladılar. Demo sürümü sadece 13-18 Mayıs tarihleri arasında sunulacak!

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