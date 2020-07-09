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    HaberlerOyun Haberleri World of Warcraft Shadowlands Koleksiyoncu Sürümü Detayları Açıklandı
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    09.07.2020 - 11:27 |

    World of Warcraft Shadowlands Koleksiyoncu Sürümü Detayları Açıklandı

    Blizzard Entertainment tarafından Twitch ve YouTube üzerinden gerçekleştirilen canlı yayında dünyaca ünlü çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunu World of Warcraft'ın yakında gelecek Shadowlands içeriklerine göz atıldı ve genişleme paketinin koleksiyoncu sürümü World of Warcraft Yönetici Yönetici Yapımcısı John Hight tarafından görücüye çıkarıldı.

    World of Warcraft Shadowlands Koleksiyoncu Sürümü Detayları Açıklandı

    Sınırlı sayıda üretilen bu koleksiyoncu sürümü, World of Warcraft oyuncularına Shadowlands yolculuklarında eşlik edecek pek çok koleksiyonluk eşyayı barındırıyor. Bu içerikler sırasıyla şöyle:

     

    • Karton kapaklı Shadowlands Sanatı kitabı
    • Parçalanmış gökyüzü fare altlığı
    • Her bir Shadowlands ahdinin sembolünü taşıyan 4 koleksiyonluk rozet
    • Shadowlands Koleksiyoncu Sürümü dijital müzik albümü anahtarı
    • 30 günlük oyun süresi ve Epik Sürüm'ün tüm oyun içi ek içeriklerini barındıran Epik Sürüm oyun anahtarı. Bu ek içeriklerse şöyle:
      • Meftun Ebedi Ejder bineği
      • Anima Ejderciği yoldaşı
      • Ebedi Seyyahın Hearthstone'u
      • İllüzyon: Hortlak Dokunuşu kozmetik silah etkisi
      • Bir karakteri Shadowlands seviyesine yükseltme hakkı

    Ön siparişler önümüzdeki günlerde açılacak ve oyuncularımız tercih ettikleri satıcılar üzerinden stok bilgilerini inceleyebilecek.

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