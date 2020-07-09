World of Warcraft Shadowlands Koleksiyoncu Sürümü Detayları Açıklandı

Sınırlı sayıda üretilen bu koleksiyoncu sürümü, World of Warcraft oyuncularına Shadowlands yolculuklarında eşlik edecek pek çok koleksiyonluk eşyayı barındırıyor. Bu içerikler sırasıyla şöyle:

Karton kapaklı Shadowlands Sanatı kitabı

kitabı Parçalanmış gökyüzü fare altlığı

Her bir Shadowlands ahdinin sembolünü taşıyan 4 koleksiyonluk rozet

Shadowlands Koleksiyoncu Sürümü dijital müzik albümü anahtarı

anahtarı 30 günlük oyun süresi ve Epik Sürüm'ün tüm oyun içi ek içeriklerini barındıran Epik Sürüm oyun anahtarı. Bu ek içeriklerse şöyle: Meftun Ebedi Ejder bineği Anima Ejderciği yoldaşı Ebedi Seyyahın Hearthstone'u İllüzyon: Hortlak Dokunuşu kozmetik silah etkisi Bir karakteri Shadowlands seviyesine yükseltme hakkı

barındıran Epik Sürüm oyun anahtarı. Bu ek içeriklerse şöyle:

Ön siparişler önümüzdeki günlerde açılacak ve oyuncularımız tercih ettikleri satıcılar üzerinden stok bilgilerini inceleyebilecek.