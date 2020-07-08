WWE 2K15 sistem gereksinimleri neler?

Sevilen güreş oyunlarından biri olan WWE 2K15'i bilgisayarınız kaldırabilecek mi? İşte minimum ve önerilen sistem gereksinimleri...

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows Vista SP (64-Bit)

Windows Vista SP (64-Bit) İşlemci: Coe 2 Duo E6600, AMD Athlon 64 X2 5400+

Coe 2 Duo E6600, AMD Athlon 64 X2 5400+ Bellek: 4 GB RAM



4 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeFoce GTX 450 o AMD Radeon HD 5770, 1GB GDDR

NVIDIA GeFoce GTX 450 o AMD Radeon HD 5770, 1GB GDDR DirectX®: 11

11 Hard Disk: 22 GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri

