BİST118.713-0.52EURO7.770.54USD6.860.10ALTIN399.820.97
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerOyun Haberleri WWE 2K15 sistem gereksinimleri neler?
    ABONE OL
    08.07.2020 - 18:39 |

    WWE 2K15 sistem gereksinimleri neler?

    Amerikan güreşi temalı oyunlardan biri olan WWE 2K15'in minimum ve önerilen sistem gereksinimleri açıklandı.

    WWE 2K15 sistem gereksinimleri neler?

    Sevilen güreş oyunlarından biri olan WWE 2K15'i bilgisayarınız kaldırabilecek mi? İşte minimum ve önerilen sistem gereksinimleri...

    Minimum Sistem Gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows Vista SP (64-Bit)
    • İşlemci: Coe 2 Duo E6600, AMD Athlon 64 X2 5400+
    • Bellek: 4 GB RAM
    • Ekran Kartı: NVIDIA GeFoce GTX 450 o AMD Radeon HD 5770, 1GB GDDR
    • DirectX®: 11
    • Hard Disk: 22 GB

     

    Önerilen Sistem Gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows® 7 / Windows® 8 (64-Bit)
    • İşlemci: Intel Coe i5-3550, 3.30 GHz
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Ekran Kartı: NVIDIA GeFoce GTX 570 o AMD Radeon HD 6970
    • DirectX®: 11
    • Hard Disk: 22 GB
    Beren Saat ve Esra Dermancıoğlu birlikte şarkı söylediOyuncu Beren Saat, yakın arkadaşı Esra Dermancıoğlu ile bir araya geldi. Sezen Aksu'nun 'Ben Kedim Yatağım' adlı şarkısını seslendiren ikili, o anları sosyal medyada paylaştı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Trabzon'u şiddetli yağış vurdu! Kara yolu ulaşıma kapandı

    Trabzon'u şiddetli yağış vurdu! Kara yolu ulaşıma kapandı

    Zam geldi 4 bin 800 liraya yükseldi!

    Zam geldi 4 bin 800 liraya yükseldi!

    Direksiyon hakimiyetini kaybetti markete daldı

    Direksiyon hakimiyetini kaybetti markete daldı

    Bulimia Nervoza hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Duygu Özaslan'ın hastalığı Bulimia Nervoza tedavisi

    Bulimia Nervoza hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Duygu Özaslan'ın hastalığı Bulimia Nervoza tedavisi

    Sıradaki Haber