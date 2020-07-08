08.07.2020 - 18:39 |
WWE 2K15 sistem gereksinimleri neler?
Amerikan güreşi temalı oyunlardan biri olan WWE 2K15'in minimum ve önerilen sistem gereksinimleri açıklandı.
Sevilen güreş oyunlarından biri olan WWE 2K15'i bilgisayarınız kaldırabilecek mi? İşte minimum ve önerilen sistem gereksinimleri...
Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows Vista SP (64-Bit)
- İşlemci: Coe 2 Duo E6600, AMD Athlon 64 X2 5400+
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeFoce GTX 450 o AMD Radeon HD 5770, 1GB GDDR
- DirectX®: 11
- Hard Disk: 22 GB
Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows® 7 / Windows® 8 (64-Bit)
- İşlemci: Intel Coe i5-3550, 3.30 GHz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeFoce GTX 570 o AMD Radeon HD 6970
- DirectX®: 11
- Hard Disk: 22 GB