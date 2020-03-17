Xbox Series X'in teknik özellikleri açıklandı!
Senenin sonuna doğru piyasaya sunulması beklenen Xbox Series X'ten yeni haberler geldi. Yeni oyun konsolunun tüm teknik özellikleri açıklandı! Xbox Series X hangi özelliklere sahip olacak? Xbox Series X ne kadar güçlü olacak? Xbox Series X teknik özellikleri neler?
Microsoft bugün yaptığı duyuruyla beraber, Xbox Series X'in teknik özelliklerini açıkladı. Xbox Series X'in hangi işlemci kullanılacağı, hangi ekran kartına sahip olacağı ve diğer tüm özellikleri açıklandı.
Xbox Series X, 8 çekirdekli AMD Zen 2 işleciyle birlikte gelecek. İçinde bulunan 8 çekirdeğin her biri 3.8 GHz frekansına sahip. Bunun yanı sıra 7 nm teknolojisi ile üretilen ve 12 TFlops güce sahip olan AMD RDNA 2 ekran kartından güç alacak. 16 GB GDDR6 belleklere sahip olduğunu da belirtelim. Tüm bunların dışında 1 TB NVME SSD ile önceki konsollarda bulunan bekleme problemlerinin önüne geçecek.
Konsolun içinde bulunan 16 GB'lık bellek farklı şekillerde kullanılacak. 3.5 GB'lık kısım standart bellek için, 2.5 GB'lık alan işletim sistemi için, geri kalan 10 GB ise ihtiyaç durumunda konsol tarafından kullanılacak. Xbox Series X'te USB 3.2 HDD desteği ve 4K Blu-Ray sürücü bulunacak. Ayrıca 4K 60 ve 120 FPS görüntü performansı sunacağı da belirtildi.
Xbox Series X teknik özellikleri
PU: 3.8GHz 8x Zen 2 Çekirdek (SMT ile 3.6GHz)
GPU: 12 TFLOP, 1.825GHz 52 CU, Özel RDNA 2
İşlemci Tabanı: 360.45mm2
Süreç: TSMC 7 nm Geliştirilmiş
RAM: 16 GB GDDR6
Bellek Bant Genişliği: 560GB/s'de 10GB, 336GB/s'de 6GB
Dahili Depolama Alanı: 1 TB Özel NVMe SSD
G/Ç Hızı: 2,4 GB/s (Raw), 4,8 GB/s (Sıkıştırılmış)
Genişletilebilir Depolama Alanı: 1 TB Genişletme Kartı
Harici Depolama: USB 3.2 HDD Desteği
Optik Sürücü: 4K UHD Blu-ray Sürücü
Performans: 4K 60 FPS (120 fps'ye kadar)