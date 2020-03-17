Xbox Series X'in teknik özellikleri açıklandı!

Microsoft bugün yaptığı duyuruyla beraber, Xbox Series X'in teknik özelliklerini açıkladı. Xbox Series X'in hangi işlemci kullanılacağı, hangi ekran kartına sahip olacağı ve diğer tüm özellikleri açıklandı.

Xbox Series X, 8 çekirdekli AMD Zen 2 işleciyle birlikte gelecek. İçinde bulunan 8 çekirdeğin her biri 3.8 GHz frekansına sahip. Bunun yanı sıra 7 nm teknolojisi ile üretilen ve 12 TFlops güce sahip olan AMD RDNA 2 ekran kartından güç alacak. 16 GB GDDR6 belleklere sahip olduğunu da belirtelim. Tüm bunların dışında 1 TB NVME SSD ile önceki konsollarda bulunan bekleme problemlerinin önüne geçecek.

Konsolun içinde bulunan 16 GB'lık bellek farklı şekillerde kullanılacak. 3.5 GB'lık kısım standart bellek için, 2.5 GB'lık alan işletim sistemi için, geri kalan 10 GB ise ihtiyaç durumunda konsol tarafından kullanılacak. Xbox Series X'te USB 3.2 HDD desteği ve 4K Blu-Ray sürücü bulunacak. Ayrıca 4K 60 ve 120 FPS görüntü performansı sunacağı da belirtildi.

Xbox Series X teknik özellikleri

PU: 3.8GHz 8x Zen 2 Çekirdek (SMT ile 3.6GHz)

GPU: 12 TFLOP, 1.825GHz 52 CU, Özel RDNA 2

İşlemci Tabanı: 360.45mm2

Süreç: TSMC 7 nm Geliştirilmiş

RAM: 16 GB GDDR6

Bellek Bant Genişliği: 560GB/s'de 10GB, 336GB/s'de 6GB

Dahili Depolama Alanı: 1 TB Özel NVMe SSD

G/Ç Hızı: 2,4 GB/s (Raw), 4,8 GB/s (Sıkıştırılmış)

Genişletilebilir Depolama Alanı: 1 TB Genişletme Kartı

Harici Depolama: USB 3.2 HDD Desteği

Optik Sürücü: 4K UHD Blu-ray Sürücü

Performans: 4K 60 FPS (120 fps'ye kadar)