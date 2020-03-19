Yeni güncelleme ile PUBG Mobile Lite için bahar geliyor!

Mobil oyun dünyasının fenomen oyunu PUBG Mobile’ın daha az yer kaplayan ve daha hızlı sürümü PUBG mobole Lite, aksiyon dolu ve eğlenceli içerikleriyle Bahar Kutlaması yapıyor. Oyuncular birçok farklı cihaz üzerinden PUBG Mobıle Lite’ın eğlenceli oyun deneyimine, 0.16.0 sürüm güncellemesindeki en yeni eklentilerle katılabilecekler.

“Varenga Çiçek Açıyor” temalı güncelleme ile PUBG Moblle Lite ana menüsünü Bahar Festivali ile dekore ediyor, Varenga haritasında Kiraz Çiçeği bölgelerinde ortaya çıkma ihtimali yüksek olan Piknik Sepetlerini oyuna katıyor. Oyuncular belirli kiraz çiçeği ağaçlarının altında bu Piknik Sepetleri’ni bulacak ve içerisinden çıkan İşaret Fişekleri ve Boya Bombaları’nı kullanabilecekler. İşaret Fişekleri, içerisinde güçlü silahların bulunduğu Süper airdrop çağırmak için kullanılırken, Boya Bombaları ise karakterleri bahar renklerine boyayan eğlenceli boyalar açığa çıkarıyor.

Bahar güncellemesi ile sunulan yeni eşyalara ek olarak, Varenga haritasına da iyileştirmeler yapıldı. Bunların arasında Kuzey bölgesinde çeşitli kaynakların bulunduğu bir sığınak, şehir alanına giden daha fazla yol, Güneybatı’daki endüstriyel bölgede çeşitli ayarlamalar ve dahası yer alıyor.

Yeni özellikler arasında şunlar yer alıyor:

Silah Güncellemeleri - Oyuncular belirli silahları, daha fazla tecrübe puanı için seviye atlatabilecekler

Hızlı İkincil Silahlar - İlk silahı yeniden doldururken, ikincil silaha hızlıca geçme ve ateş etme seçeneği artık mevcut.

Klasik mod ve PlayLab, yeni Battle Royale modu olarak birleştirildi

Yeni işlevler - Kariyer Sonuçları, Oda Kartları, Karakter arayüzüne yeni görünüm ve dahası

Eklenen diller: Arapça, Fransızca ve İspanyolca

PUBG Mobile Lite’ı Google Play Store üzerinden indirebilirsiniz. PUBG Mobile Lite, daha düşük indirme boyutu ve oynanış deneyiminden ödün vermeden daha fazla mobil cihazda çalışması için daha az bellek kullanıyor. PUBG Mobile Lite, 60 oyuncu için hazırlanan daha küçük bir harita barındırıyor, böylece geleneksel PUBG oyun tarzını korurken, daha hızlı bir oyun deneyimi sağlıyor.