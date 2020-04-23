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    HaberlerOyun Haberleri Yeni Marvel Future Fight Güncellemesi Yayınlandı
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    23.04.2020 - 10:17 |

    Yeni Marvel Future Fight Güncellemesi Yayınlandı

    MARVEL Future Fight'a Black Widow kahramanları ve kötü karakterleri eklendi. Yeni savaşlar, içerikler ve kostümler güncellemelerle oyuna eklenmeye devam edecek.

    Yeni Marvel Future Fight Güncellemesi Yayınlandı

    Netmarble bugün popüler mobil oyunu MARVEL Future Fight için hazırladığı Marvel’in herkes tarafından beklenen Marvel Black Widow (Kara Dul) filminden esinlendiği güncellemeyi duyurdu. Tamamen yeni Kara Dul karakterleri, oynanış geliştirmeleri, kostümler ve fazlası dünya çapında oyuncaların beğenisine sunuluyor.

    İki yeni karakter, Yelena Belova ve Red Guardian oyuna eklenerek evreni kurtarma savaşına katılmış oldu. Kara DulYelena BelovaRed Guardian ve Taskmaster da dahil olmak üzere film temalı hazırlanan dört yeni kostüm de oyuna eklendi. 

    Güncelleme ile aynı zamanda Kara Dul temalı Efsanevi Savaş geliyor. Yeni savaş Marvel Kara Dul filminden sahneler ve karakterler içeren üç yeni bölümü içeriyor. Yeni eklenen Gelecek Lisansı ile oyuncuların oyunda ilerleyerek lisans puanı kazanması, her lisans puanı için ödül alması mümkün olacak. Oyuncuların bir lisans ürünü alarak Gelecek Lisansını geliştirebilmesi ve daha iyi ödüller almasının önü açılıyor.

    Güncelleme ile gelen yenilikler bunlarla sınırlı değil. Ayrıca  yeni nihai yetenekler kazandı ve artık Kategori 3’e yükseltilebiliyor, bu sırada ‘Potansiyel Uyandırma’ özelliği Red Guardian için ve ‘Potansiyelinin Farkına Var’ özelliği Yelena Belova, Red Guardian, Daredevil, Mockingbird ve Ajan 13 için açıldı. Son olarak MARVEL Future Fight Boyutsal Görev moduna 11-15 bölümler eklendi. Oyuncuları mutlu edecek S.H.I.E.L.D Academy güncellemesi gibi geliştirmeler de yapıldı. 

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