03.07.2020 - 16:54 |
Zula sistem gereksinimleri beler? İşte Zula için minimum gereksinimler
Türkiye'den geliştiriciler tarafından yapılmış olan Zula milyonlarca oyunseveri tek çatı altında toplamış durumda. Peki Zula oynamak için sistem gereksinimleri neler? İşte Zula için önerilen ve minimum gereksinimler hakkında detaylı bilgi...
Ücretsiz bir FPS oyunu olan Zula hem ücretsiz hem de İnternetten indirip oynanabilen bir oyun. Zula'nn sunduğu sekiz adet oyun içeriği ise şöyle: Ölüm maçı, sabotaj, sancak savaşı, herkes tek, koruma, eleme, patron avı ve aranıyor. Peki Zula için sistem gereksinimleri beler? İşte Zula için minimum gereksinimler hakkındaki tüm detaylar...
Zula Sistem Gereksinimleri (Minimum)
- İşletim Sistemi: Windows Vista/7/8/10
- İşlemci: Pentium 4 2.4 GHz / Athlon 2500
- Bellek: 2024 MB RAM
- Ekran Kartı: GeForce 5730 / Radeon 9003
- DirectX: Sürüm 9.0
- Depolama: 1 GB kullanılabilir alan
Zula Sistem Gereksinimleri (Önerilen)
- İşletim Sistemi: Windows Vista/7/8/10
- İşlemci: Pentium 4 2.4 GHz / Athlon 3000
- Bellek: 4048 MB RAM
- Ekran Kartı: GeForce 5730 / Radeon 9003
- DirectX: Sürüm 9.0
- Depolama: 2 GB kullanılabilir alan