Zula sistem gereksinimleri beler? İşte Zula için minimum gereksinimler

Ücretsiz bir FPS oyunu olan Zula hem ücretsiz hem de İnternetten indirip oynanabilen bir oyun. Zula'nn sunduğu sekiz adet oyun içeriği ise şöyle: Ölüm maçı, sabotaj, sancak savaşı, herkes tek, koruma, eleme, patron avı ve aranıyor. Peki Zula için sistem gereksinimleri beler? İşte Zula için minimum gereksinimler hakkındaki tüm detaylar...

Zula Sistem Gereksinimleri (Minimum)

İşletim Sistemi: Windows Vista/7/8/10

Windows Vista/7/8/10 İşlemci: Pentium 4 2.4 GHz / Athlon 2500

Pentium 4 2.4 GHz / Athlon 2500 Bellek: 2024 MB RAM

2024 MB RAM Ekran Kartı: GeForce 5730 / Radeon 9003

GeForce 5730 / Radeon 9003 DirectX: Sürüm 9.0

Sürüm 9.0 Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

Zula Sistem Gereksinimleri (Önerilen)