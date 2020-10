Parantez İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle () Parantez İşareti Yapımı

Klavyeden parantez işaretleri genellikle ikili tuş kombinasyonları ile oluşturulabilmektedir. Bu kombinasyonlardaki iki tuştan bir tanesi genellikle "alt" ya da "shift" tuşu olmaktadır.



Parantez İşareti Nasıl Yapılır?



Klavyede parantez işareti yapmak için de ikili tuş kombinasyonu kullanmanız gerek. Parantez işareti yaparken kullanacağımız ilk tuş "shift" tuşu olacaktır. "Shift" tuşu ile beraber basılı tutmamız gereken tuş işe açık parantez yani "(" için 8, kapalı parantez yani ")" için 9 olmalıdır. Klavyenizde bu ikili tuş kombinasyonlarını kullanarak açık parantez ve kapalı parantez oluşturabilirsiniz. Yani formüle etmek gerekirse parantez işaretlerini yapabilmek için şöyle yapmanız gerekiyor:



Açık parantez yani "(" için; Shift + 8

Kapalı parantez yani ")" için; Shift + 9



Ayrıca tüm Windows bilgisayarlarda "karakter eşlem" diye bir uygulama vardır. Bu uygulama üzerinde, bilgisayarda üretebileceğiniz her türlü harf, rakam ve karakter bulunmaktadır. Bu uygulamayı kullanarak her birine ulaşabilir ve kopyala yapıştır yöntemiyle her birini elde edebilirsiniz. Karakter eşlem uygulamasına erişmek için de Windows bilgisayarlarınızdaki arama bölümüne "karakter eşlem" yazmanız gerekiyor. Böylelikle bilgisayardaki tüm karakterleri kullanabilir hale gelebilirsiniz.