PayPal kripto para kullanma özelliği getirdi

PayPal, 2021 yılının başından itibaren kendi ağındaki 26 milyon satıcıdan kripto para ile alışveriş yapılmasına da olanak sağlayacak. Firma bu şekilde sanal paraların küresel bir şekilde kullanılmasını teşvik etmeyi ve kendi ağını bankaların ve holdinglerin ileride çıkarabileceği kripto paralara hazır hale getirmeyi umuyor.

PayPal’in Başkanı Dan Schulman, bütün dijital para birimlerini göz önüne alarak ülkelerin merkez bankalarıyla görüştüklerini ve PayPal’in oynayabileceği roller üstünde çalıştıklarını açıkladı.

PayPal’in bu özelliğinden ilk olarak Amerikalı kullanıcılar faydalanabilecek. 2021’in ilk yarısı itibariyle de hizmetten faydalanabilen ülkelerin kartelası genişletilecek.

PayPal kripto para ile hizmet verecek ilk firma değil ancak devasa müşteri kartelası sayesinde önemli bir adım atmış olacak.

California temelli firmanın Dünyanı her tarafında 346 milyon kullanıcısı mevcut.

Kripto para kullanımı satıcıları pek cezbetmiyor. Spekülasyona açık yapıları sebebiyle pek güven verici bir ödeme ve ödeme alma yöntemi değiller ve işlemler havale ve kredi kartı ödemeleri gibi daha bilindik ödeme yöntemlerine göre daha fazla maliyetli oluyor.

PayPal’in açıklamasına göre kripto para kurları fiat paralar üzerinden, yani Amerikan Doları gibi devletler tarafından basılan ve kontrol edilen para birimleri üzerinden belirlenecek. Yapılan işlemlerde satıcıların hesabına kripto para değil tercih ettikleri fiat para üstünden ödeme yapılacak.

Dünya çapındaki birçok merkez bankası, ilerleyen yıllarda kendi para birimlerinin dijital versiyonlarını çıkarma niyetlerini açıkladı. Bu niyetlerin gerçekleşmesi halinde PayPal’in sunduğu bu gibi hizmetler de daha fazla rağbet görecek.