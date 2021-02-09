Paypal Nedir, Nasıl Kullanılır? Türkiye'den Paypal Hesabı Kullanmak Mümkün Mü?

Paypal, internet üzerinden kullanılabilen bir para gönderme ve ödeme yöntemidir. Kimlik bilgileri olmadan bir eposta adresi ile ödeme yapmanızı sağlamaktadır.

Paypal Nedir?

Paypal tüm dünyada kullanılan online bir ödeme şeklidir. Bir banka hesabına gerek olmadan, kredi kartına ihtiyaç duymadan Paypal ile ödeme yapabilirsiniz. Kimlik ve banka bilgileri kullanılmadığından oldukça güvenlidir. Kısaca olarak özetlemek gerekirse merak edilen Paypal nedir sorusunun yanıtı online bir ödeme sistemidir.

Paypal Nasıl Kullanılır?

Sanal ödeme yöntemleri arasında en bilinen ve tüm dünyada kullanılan bir ödeme ve para gönderme sistemidir. Paypal kullanabilmek için öncelikle bir paypal hesabı açmanız gerekmektedir. Bu sistemde hesap açmak ücretsizdir. Ücretsiz açılan hesap eposta üzerinden işlem görmektedir. Üye olduğunuz e posta bilgileriniz aynı zamanda hesap numaranız olarak kullanılacaktır. Ayrıca online alışverişlerde Paypal herhangi bir komisyonda almamaktadır. Ödemelerinizi bu online banka hesabı ile yapabilir ve alabilirsiniz. Ayrıca online hesabınızda bulunan miktarı normal banka hesaplarınıza gönderebilir, bir başka hesaba aktarabilirsiniz.

Türkiye'den Paypal Hesabı Kullanmak Mümkün Mü?

Tüm dünyada kullanılan Paypal 2016 yılında vermiş olduğu bir kararla birlikte Türkiye'de faaliyetini sonlandırmıştı. Bu durum ülkemizdeki birçok online ticaret yapan firmalar için sorun haline gelmiştir. Global sitelerde e-ticaret yapan şirketlerin Paypal ile ödeme alması ve ödeme yapması mümkün olmamaktadır.

Türkiye de faaliyeti durdurmasının geçici olduğunu belirtse de henüz Türkiye kullanımı açılmamıştır. Paypal bu konuda net bir tarih belirtmemiştir. Yine de Türkiye üzerinden Paypal kullanımı farklı şekillerde kullanılabilmektedir. Yurt dışı kaynaklı bir Paypal hesabı açarak bu hesap üzerinden Türkiye bankalarındaki hesabınıza para göndermek mümkündür.