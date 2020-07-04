04.07.2020 - 09:53 |
PES 2020 sistem gereksinimleri! İşte PES 2020 için gereken minimum PC özellikleri
Oyun konsolu ve PC’de oyun oynayanların favori oyunlarından birisi de PES 2020’dir. Merak edilen konulardan birisi de PES 2020’nin sistem gereksinimleridir. İşte PES 2020 için gereken minimum PC özellikleri.
KONAMI'nin sevilen futbol oyunu PES için sistem özellikleri aşağıdaki gibidir.
PES 2020 Minimum Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 7 SP1/8.1/10 – 64bit
İşlemci: Intel Core i5-3470 / AMD FX 4350
Bellek: 4 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GTX 670 / AMD Radeon HD 7870
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 40 GB boş disk alanı
PES 2020 Önerilen Sistem Gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 10 – 64bit
İşlemci: Intel Core i7-3770 / AMD FX 8350
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GTX 760 / AMD Radeon R9 270X
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 40 GB kullanılabilir alan