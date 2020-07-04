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    HaberlerTeknoloji Haberleri PES 2020 sistem gereksinimleri! İşte PES 2020 için gereken minimum PC özellikleri
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    04.07.2020 - 09:53 |

    PES 2020 sistem gereksinimleri! İşte PES 2020 için gereken minimum PC özellikleri

    Oyun konsolu ve PC’de oyun oynayanların favori oyunlarından birisi de PES 2020’dir. Merak edilen konulardan birisi de PES 2020’nin sistem gereksinimleridir. İşte PES 2020 için gereken minimum PC özellikleri.

    PES 2020 sistem gereksinimleri! İşte PES 2020 için gereken minimum PC özellikleri

    KONAMI'nin sevilen futbol oyunu PES için sistem özellikleri aşağıdaki gibidir. 

    PES 2020 Minimum Sistem Gereksinimleri

    İşletim Sistemi: Windows 7 SP1/8.1/10 – 64bit

    İşlemci: Intel Core i5-3470 / AMD FX 4350

    Bellek: 4 GB RAM

    Ekran Kartı: NVIDIA GTX 670 / AMD Radeon HD 7870

    DirectX: Sürüm 11

    Depolama: 40 GB boş disk alanı

    PES 2020 sistem gereksinimleri İşte PES 2020 için gereken minimum PC özellikleri

    PES 2020 Önerilen Sistem Gereksinimleri

    İşletim Sistemi: Windows 10 – 64bit

    İşlemci: Intel Core i7-3770 / AMD FX 8350

    Bellek: 8 GB RAM

    Ekran Kartı: NVIDIA GTX 760 / AMD Radeon R9 270X

    DirectX: Sürüm 11

    Depolama: 40 GB kullanılabilir alan

    Uluabat Gölü'nde yılan tedirginliği yaşanıyorGeçtiğimiz günlerde İznik Gölü'nde bir çok yılanın görülmesinin ardından yılanlar bu defa da Uluabat Gölü'nde ortaya çıktı.
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