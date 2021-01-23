Ping düşürme nasıl yapılır? Ping nedir, ne işe yarar?

Online oyunlara olan ilginin artmasıyla ping'in ne anlama geldiği de araştırılmaya başlandı. Özellikle online oyun oynarken sorun yaşayanlar için büyük öneme sahip olan internet bağlantı hızı ile bağlantılı olarak ping nedir, ping nasıl düşürülür gibi sorulara yanıt aranıyor. İşte ping ile ilgili ayrıntılar.

PİNG NEDİR?

Bilgisayar üzerinden alınan veri paketinin, ilgili sunucuya iletilmesi sırasında geçen süre olarak tanımladır. Gecikme yaşanırsa ping miktarı arttıkça 'lag' adı verilen geçikmeler yaşanır. Bu durum da online oyunlarda oldukça büyük bir sıkıntıya yol açıyor.

PİNG DÜŞÜRMEK İÇİN NE YAPILIR?

Çevrimiçi oyun oynarken bilgisayarda arka planda herhangi bir işlem için internetin kullanılmaması gerekiyor. İndirme ve gönderme işlemlerinin yapılması internet bağlatısını düşürür. Önceliğin oyun içerisinde verilen komutların sunucuya iletilmesi olması gerekiyor.

Sunucu seçme şansınız varsa konuma en yakın ya da en az meşgul sunucuyu tercih etmek gerekiyor. Bu durum da ping miktarını etkiler.

Ayrıca fiberoptik bağlantı da ping süresini kısaltmak için en iyi çözümlerdendir.