Pinterest, 2020'de en çok değer kazanan sosyal medya şirketi oldu

Pinterest 2020 yılının ilk 9 aylık periyodunda hisse değeri en çok yükselen sosyal medya şirketi oldu.

Rapora göre şirketin hisseleri bu dönemde %125 değer kazanırken Facebook %25, Twitter %40 ve Snap hisseleri ise %60 değer kazandı.

Bu yükselişte belki de alakasız gibi gelebilir ama Apple’ın da ciddi bir etkisi var.

Apple’ın telefonlarda kullandığı son işletim sisteminde yer alan ve yardımcı uygulamalar kullanılarak elde edilebilen kişiselleştirilmiş arayüz sayesinde, kullanıcılar fikir edinmek için Pinterest’e akın etti ve uygulama normal dönemlerden üç kat daha fazla indirilmeye başlandı.

Bu da reklamverenlerin ilgisini Pinterest’e kaydırmasına yardımcı oldu. Ayrıca yeni hikayeler özelliği de kullanıcıların ilgini çekti.

Pinterest’in uzun vadede de kendisini yatırımcılara kanıtlamaya devam etmesi gerekiyor. Şirket 2019’ın son çeyreğinde artı yazdıktan sonra bu yılın son iki çeyreğinde eksi yazmıştı.

Analistlerin tahminine göre, şirket 2020’yi az da olsa artıda kapatacak ve Pinterest’i takip eden 28 analistin 20’si de firmanın hedef fiyatlamasında artırıma gitti.

Pinterest’in diğer büyük sosyal ağlardan bu dönemde ayrıştığı en büyük fark ise son dönemde Facebook, Youtube gibi şirketlerin aksine düzenlemelerden uzak kalmış olması.

Pinterest’in şu dönemde ABD’de 96 milyon ve küresel çapta da ABD dışında 320 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor.