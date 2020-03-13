Biyoteknoloji Nedir, Nerelerde Kullanılır? Biyoteknolojinin Yararları Ve Zararları Nelerdir?

Yeni gen düzenlemeleri günümüzde pek çok farklı sektörün daha etkin şekilde çalışmasına olanak tanımış durumda. Farklı görevlerde kullanılması için ise biyoteknoloji üzerinden gen düzenlemesi hızla devam ediyor. Birbirinden farklı yararları olduğu bilinen biyoteknoloji, diğer yandan zararları ile de öne çıkıyor. Ayrıca değişik sektörlerde kullanılan biyoteknoloji, çağın en önemli faaliyetleri arasına girmiş durumda.

Biyoteknoloji Nedir, Nerelerde Kullanılır?

Bitki ve hayvan ile mikroorganizmaları gen üzerinden geliştirmek için, hücre ve dokuları ile yapılan çalışmalara biyoteknoloji denmektedir. Bu durum sadece canlı yapılar üzerinden ele alınmaz. Ayrıca makine mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ya da bilgisayar mühendisliği üzerinde de önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Tüm bu bilim dallarını kullanmak suretiyle bitki ve hayvan ile mikroorganizmaların DNA’ları üzerinde yapılan çalışmalar bütün olarak biyoteknoloji öne çıkmaktadır. Böylece çok fazla üretilmeyen ya da hiç üretilemeyen maddeler hayata geçirilmekte ve farklı alanlarda kullanılabilmektedir. Biyoteknoloji günümüzde pek çok değişik alanda önemli bir potansiyel teşkil etmekte ve kullanılmaktadır.

- Sanayi sektörü,

- Yeni sebze ve meyve üretimi,

- İnsanlar üzerinde yer alan zararlı genlere karşı,

- Omuriliğin onarılma amacı,

- Tıbbi bitki üretimi,

- Kanser ve benzeri ciddi hastalıkların önlenmesi ile tedavisi,

- İnsan sağlığı konusunda yararlı protein üretimi,

- Hasar oluşmuş beyin hücrelerinin onarılması,

- Organik atıklar üzerinden elde edecek bakteriler ve enerji kazanımı,

Bu gibi etmenler nedeniyle günümüzde biyoteknoloji her geçen zaman daha da güçlenen bir sektör haline gelmeye başladı.

Biyoteknolojinin Yararları ve Zararları Nelerdir?

Biyoteknoloji pek çok yararı ile ön plana çıkmaktadır. Ancak aynı zamanda farklı zararlarının da olduğunu söylemek mümkündür.

İşte biyoteknolojinin yararları;

- Meydana gelebilecek salgın ve bulaşıcı hastalıkların erken teşhisi,

- Aşı sektörü gelişimi,

- Genetik hastalıkların azaltılması,

- Hayvancılığın daha verimli hale gelmesi,

- Ölümcül hastalıklara karşı ve ilaçlar için katkı,

Aynı şekilde biyoteknolojinin zararları;

- Biyolojik silah yapımı,

- Genetiği değiştirilmiş sebze ve meyve üretimi,

- Toksin atıkları meydana gelmesi,

- Doğal denge ve döngülerde bozulma,

- Çevre kirliliğinin oluşması,

- Ekosistemin bozulması konusunda etmenler,

Bu gibi pek çok durum karşısında biyoteknoloji hem yararlı hem de zararlı sonuçlarıyla yaşamdaki yerini almıştır. Her ne olursa olsun artık hayatın bir parçası haline gelen biyoteknoloji konusunda geri dönüş bulunmuyor.