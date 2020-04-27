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    HaberlerPopuler Bilim Haberleri Dünya'ya en yakın gezegen Venüs 28 Nisan'da en parlak hale gelecek!
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    27.04.2020 - 09:49 |

    Dünya'ya en yakın gezegen Venüs 28 Nisan'da en parlak hale gelecek!

    Dünya'ya en yakın gezegen olan Venüs, 28 Nisan Salı günü, en parlak haline gelecek ve Dünya'dan da kolay bir şekilde görülecek.

    Dünya'ya en yakın gezegen Venüs 28 Nisan'da en parlak hale gelecek!

    Son zamanlarda birbiri ardına yaşanan gök olayları arasında Süper Ay'dan sonra yeni bir olay daha yakın bir zamanda yaşanacak. 28 Nisan Salı günü gökyüzünde Ay'dan sonra en parlak cisim olan Venüs, ışıldayacak ve kendi çapında en parlak haline bürünecek.

    Dünya'ya benzerliği ile bilinen ve ikiz gezegen olarak da isimlendirilen Venüs, aynı ay gibi kendine ulaşan Güneş ışınlarını yansıtıyor. Bu sayede Ay'dan sonra en parlak gökcismi konumunda.

    Venüs, geçtiğimiz pazar günü 26 Nisan tarihinde Ay'ın yanında görülmeye başladı. Bir süre boyunca Ay ile çok yakın olan ve rahat bir şekilde görülen Venüs yarın yani 28 Nisan tarihinde bugüne kadarki en parlak görüntüsüne kavuşacak.

    Venüs 28 Nisan'da Jüpiter'den dokuz kat ve en parlak yıldız olan Sirius'tan ise 20 kat daha parlak olacak. Venüs mayıs ayına kadar en parlak görüntüsünde kalacak.

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