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    01.04.2020 - 10:09 |

    Houseparty'den 'hacklenmeyi ispatlayana' 1 milyon dolar

    Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını sonucu insanların eve kapanmasıyla popülerlik kazanan HouseParty uygulamada güvenlik açığını bulan ilk kişiye 1 milyon dolar verileceği vaadinde bulundu.

    Houseparty'den 'hacklenmeyi ispatlayana' 1 milyon dolar

    Koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın pek çok yerinde insanları evlerine kapanmasıyla popülerlik kazanan sosyal paylaşım platformu Houseparty, siber güvenlik eleştirilerinin hedefinde yer alırken, şirket iddiaları reddederek güvenlik açığını kanıtlayan kişiye 1 milyon dolar verileceğini bildirdi. 

    Cep telefonlarına indirilen uygulama ile kullanıcılara aynı anda çoklu oyun ve görüntülü konuşma imkanı tanıyan Houseparty, koronavirüs salgını nedeniyle evde kalan insanlar tarafından büyük ilgi gördü.

    Tabloid İngiliz medyasında ise uygulamayı indirenlerin bazılarının Netflix, Spotify gibi diğer uygulamalardaki kişisel bilgilerinin hacklendiği öne sürüldü.

    ABD merkezli video oyun şirketi Epic Games bünyesindeki Houseparty tarafından yapılan açıklamada bu iddialarının hiçbirinin kanıta dayanmadığı belirtildi.

    Açıklamada Houseparty yoluyla diğer uygulamaların hacklendiğini kanıtlayan ilk kişiye 1 milyon dolar verileceği vaadinde bulunuldu.

    Açıklamada, “Houseparty uygulaması yoluyla diğer hesapların bilgilerinin gizliliğinin ihlal edildiğine dair bir kanıt bulamadık.” İfadesi kullanıldı.

    Uygulama bilgilerinin derlendiği Apptopia’nın verilerine göre, Houseparty uygulaması bu yılın şubat ayında haftada 130 bin kez indirilirken, mart ayında bu rakam haftada 2 milyona ulaştı.

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