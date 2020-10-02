Modern Atom Modeli Nedir? Özellikleri Ve Eksiklikleri Nelerdir?

Modern Atom Modelinin bir diğer ismi Kuantum Atom Teorisi'dir. Nötronların, yörüngelerin, elektronların hareket ve konum durumlarının belirlenmesinden sonra Modern Atom Modeli oluşturulmuştur.

Modern Atom Modeli Nedir?

Bohr atom modelinden sonra oluşturulan Modern Atom Modeli, günümüzün atom hakkındaki görüşlerini yansıtan bir teoremdir. Bu teoremde elektronların hızının ve konumunun aynı anda bulunamayacağı, elektronların belirli yörüngesel hareketlerde bulunduğu kabul edilmiştir.

Bohr Atom Modeli'ne oldukça yakın olan Modern Atom Modeli, kendisinden önce çalışmalar yapan bilim adamlarının birikimlerinden oluşmuştur. Böylelikle Modern Atom Modeli yalnızca bir kişinin değil, atom hakkında tüm çalışmaları yapan bilim adamlarının ortak görüşü olarak kabul edilir.

Modern Atom Modelinin Özellikleri Nelerdir?

Modern Atom Modeli, Bohr Atom Modeli ile benzerdir. Özelliklerinin pek çoğu birbirinin aynısıdır fakat bazı konularda Bohr Atom Modeli'ne ait eksiklik ve hataları kapatmıştır. Modern Atom Modeli'nin özellikleri:

Çekirdek çevresinde bulunan elektronlar belirli enerji düzeylerine sahiptir. Bu enerji düzeyleri "n" ile belirtilir ve baş kuantum sayısı olarak isimlendirilir.

Baş kuantum sayıları elektronların çekirdekten ne kadar uzakta bulunduklarını ve ne kadar enerjiye sahip olduklarını belirtir. Böylelikle çekirdekten uzaklaşan elektronların enerjisinin arttığı kabul edilir.

Elektronlar çekirdeğin çevresinde döndüğü gibi kendi çevresinde de döner. Bu hareketlere spin ve orbital hareketi isimleri verilir.

Elektronların çekirdek çevresindeki hareketinde bulunma ihtimalinin yüksek olduğu bölgelere orbital denir.

Temel enerji seviyelerinde n^2 sayıda orbital bulunur.

Enerji seviyelerinde bulunabilecek elektron sayısı orbital sayısının iki katı kadar olabilir.

Her elektronun kendisine ait bir potansiyel enerjisi vardır.

Elektronlar, en düşük enerji seviyelerinde bulunmak ister. Enerji seviyesi düşük olan elektron, kararlı elektrondur. Dışarıdan enerji aldığı için enerjisi yükselen elektron, kararsız veya uyarılmış halde olur.

Modern Atom Modelinin Eksiklikleri Nelerdir?

Modern Atom Modeli, atomun son haline ait çalışmaların tümünün toplanmasıdır. Genel olarak Bohr atom modelindeki eksiklikleri kapatmış, yapılan çalışmalar ile kendisini yenilemeye devam etmiştir.

Modern Atom Modeli, gelişen teknolojiyle birlikte gelişmekte ve kendisine yeni bilgiler katmaktadır. Yanlış olduğu kanıtlanana kadar sahip olduğu yanlış bir bilgi yoktur. Modern Atom Modeli, pek çok bilimsel çalışmanın temelini oluşturmaktadır.





