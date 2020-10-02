Rutherford Atom Modeli Nedir? Özellikleri Ve Eksiklikleri Nelerdir?

Rutherford, kendisinden önce yapılan deney sonuçlarından yararlanarak atomun doğru şeklini bulabilmek adına deneyler yapmıştır. Güneş sistemini andıran Rutherford atom modeli, özellikleri ve eksiklikleri ile bilim dünyasına ışık tutmuştur.

Rutherford Atom Modeli Nasıl Bulunmuştur?

Rutherford, ince bir altın tabakaya pozitif yüklü alfa tanecikleri göndermiştir. Gönderdiği taneciklerin altın tabakaya çarptıktan sonraki davranışlarını inceleyerek hesaplamalar yapmıştır. Bu deney yapılışı basit ve yorumlaması kolay duruyordu fakat Rutherford için düşündüğünden daha zor olmuştu.

Özellikle çekirdek adına çalışmalar yapan Rutherford, alfa taneciklerinin hareketlerini gördüğünde şaşırmış ve deneyi birkaç kez yenilemişti. Değişen bir sonuç olmadığında da doğruluğunu kabul ederek çalışmalarına farklı yönlerden devam etmiştir.

Rutherford yaptığı hesaplamalar sayesinde atom çapını küçük bir sapma ile hesaplamış ve atom modelini de oluşturmuştur. Oluşturulan atom modeli gezegensel model olarak da geçmektedir. Çekirdek etrafındaki elektronların temsili hali gezegenleri anımsatmaktadır.

Rutherford Atom Modelinin Özellikleri Nelerdir?

Rutherford atom modeli, 1911 yılında uzun deneyler ve çalışmalar sonucunda bulunmuştur. Deney sonucunda ulaşılan doğru bilgiler, günümüzde de bilim dünyasının çalışmalarına yol göstermektedir. Rutherford atom modelinin özellikleri

Atomun büyük bir kısmı boşluktan oluşur.

Deney esnasında gönderilen alfa ışınlarının küçük bir kısmı kırılmış veya yansımıştır. Böylelikle atomda pozitif yüklerinin çekirdek adında bir bölgede toplandığı söylenebilmiştir.

Çekirdek, atom kütlesinin büyük bir kısmını bulundurur.

Atom hacminin çok büyük kısmını elektronlar kaplar.

Bir atomda bulunan pozitif yüklü tanecikler ve negatif yüklü tanecikler birbirine eşit sayıda bulunur.

Elektronlar çekirdekten uzakta ve hareket halinde bulunur. Hareketi dairesel şekildedir.

Rutherford Atom Modelinin Eksik ve Hatalı Sonuçları Nelerdir?

Geçmişte yapılan deneylerde teknolojinin yeterli gelişmiş olmaması, bilime verilen değerin düşük olması ve bilim adamlarının kendi çabaları ile deneyler yapması bazı eksiklik ve hatalara yol açabilmiştir. Rutherford atom modeli de bazı eksiklikler içerir.

Rutherford, yaptığı deneylerde çekirdekte kütlenin olması gerektiğinden fazla olduğunu saptamıştır. Nötronu ise bulamamıştır. Kendisine atom kütlesi ile ilgili sorulan sorularda bilgi eksikliği yaşamıştır.

Rutherford, elektronların tam hareketlerini ve yerlerini de gözlemleyememiştir. Elektronların yerleri ve hareketleri için çalışmalar yapsa da bir sonuç alamamıştır.

Rutherford, Bohr atom modeli ve modern atom modeli için temel oluşmasına yardımcı olmuştur.







