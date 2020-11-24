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    24.11.2020 - 12:58 |

    Porsche Taycan Guiness Rekorlar Kitabı’na girdi

    Porsche’nin sürüş eğitmeni Dennis Retera, Taycan EV model bir arabayı yaklaşık 1 saat boyunca kesintisiz drift yaparak 42 kilometre yol kat etti ve Guiness Rekorlar Kitabı’na girdi ve böylece bir elektrikli araba ilk kez rekorlar kitabına drift kategorisinden girmiş oldu.

    Porsche Taycan Guiness Rekorlar Kitabı’na girdi

    Porsche’nin kendi araçlarını test etmek ve müşterilerine sürüş deneyimi yaşatmak için kullandığı resmi tesisi Porsche Experience Center Hockenheimrig’de ve ıslak zeminde gerçekleştirilen rekor denemesinde Dennis Retera, 55 dakika boyunca toplam 210 tur atarak toplamda 42.171 metre yol kat etti.

    Rekor denemesinde Çin pazarına gönderilen arkadan çekişli Taycan modeli kullanıldı. Firmadan hangi versiyonun kullanıldığına dair açıklama gelmedi ancak elektrikli Taycan modelleri 469 beygir gücüne kadar ulaşabiliyor.

     

     

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