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    HaberlerTeknoloji Haberleri Progress MS-16 kargo kapsülü başarıyla gönderildi
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    15.02.2021 - 13:31 | | AA

    Progress MS-16 kargo kapsülü başarıyla gönderildi

    Rusya Federal Uzay Ajansından (ROSCOSMOS) yapılan açıklamaya göre, Progress MS-16 kargo kapsülü, Kazakistan’ın Baykonur Uzay Üssü’nden TSİ 07.45’te  başarıyla gönderildi.

    Progress MS-16 kargo kapsülü başarıyla gönderildi

    Kapsül, Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ) 420 litre içme suyu, gıda  ve 600 kilogram yakıtın yanı sıra uzay denemeleri için çeşitli ekipman ve  malzemeler taşıyor. Kapsülün UUİ'ye 17 Şubat 2021 tarihinde ulaşması planlanıyor.

    Söz konusu fırlatma, Baykonur Uzay Üssü’ndeki yılın ilk fırlatması oldu. Halihazırda Rusya, ABD ve Japonya’dan astronotların bulunduğu UUİ’yi  NASA, ROSCOSMOS, Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Kanada Uzay Ajansı (CSA) ve Japon Uzay  Araştırma Ajansı (JAXA) ortak işletiyor.

     

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