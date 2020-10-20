Rar Dosyası Nedir? Rar Dosyası Nasıl Açılır, Hangi Programlar İle Oluşturulur?

Açılımı Roshal Archive olarak öne çıkan RAR dosyası, adını da mucidinden almıştır. RAR dosyasını bulan kişi Eugene Roshal isimli kişidir. Bilgisayarlarda sıkıştırılmış hale gelen dosyalar Winrar üzerinden RAR uzantısı ile kullanılmaktadır. Adından da anlaşılacağı üzere dosyalar için kullanılan bu yöntem, günümüzde hem bireysel olarak hem de şirketler açısından büyük bir öneme sahiptir.

Rar Dosyası Nedir?

RAR dosyası WinRaR tarafından kullanılan bir sıkıştırma programıdır. Daha doğrusu dosyaları sıkıştırma programı olarak dile getirmek mümkün. Dosyaların boyutlarını küçültmek suretiyle daha kolay yükleme ve transfer olanağı tanımaktadır. Aynı zamanda depolama ve saklama ile beraber, çok daha yüksek boyutlara sahip dosyalar güvenli şekilde koruma altında tutulmaktadır.

Böylece sabit veya taşınabilir diskler üzerinde daha fazla depolama alanı bırakılır. Özellikle söz konusu film ya da dizi arşivi olduğunda daha fazla depolama imkanı veriyor. Bu doğrultuda sıkıştırılmış dosyanın sıkıştırmadan önceki haline göre çok daha küçük boyutlu olması, transferin daha kolay gerçekleşmesine imkan vermektedir.

Rar Dosyası Nasıl Açılır?

RAR dosyasını açmak için öncelikle WinRaR programını yüklemek gerekiyor. Bunu Winrar resmi sitesi üzerinden elde etmek ya da internetten araştırarak bulmak mümkün. Daha sonra WinRaR programını dosya indirmek suretiyle, WinRaR üzerinden sıkıştırılmış dosyayı kolaylıkla açmak mümkün hale gelir. Kitapçık şeklinde bir görünümü bulunan bu dosyanın üzerinde fare ile sağ tıklamak suretiyle masaüstüne çıkarmak mümkün. Böylece sıkıştırılmış dosyalar daha geniş çaplı şekilde açılabilir ve rahatlıkla kullanılabilir.

Rar Dosyası Hangi Programlar ile Oluşturulur?

RAR dosyasını oluşturmak için WinRaR programını kullanmak gerekmektedir. Bu program internet üzerinden resmi sayfası ile beraber rahatlıkla bulunabilir. Böylece sıkıştırılmış RAR, zıp ve 7-Zıp ile ISO uzantıları bu program üzerinden hem oluşturulur hem de açılır. Bu programı bilgisayara yüklemek ile beraber, dosya üzerinde sağ tıklamak suretiyle ‘sıkıştırma’ seçeneğini tercih ederek işlem kolayca tamamlanabilir.

Özellikle oldukça basit bir kullanım imkânına sahip olan bu program, günümüzde hem şirketler bazında hem de bireysel evlerdeki bilgisayarlarda mutlaka yer almaktadır. Böylece dosyalar kolaylıkla sıkıştırılabilir; ardından arşiv olarak küçük bir alanı kapsamak suretiyle depolanabilir.